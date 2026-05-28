Detenido en Albacete por estafar 6.500 euros cobrando adelantos mediante falsos anuncios de alquiler de casas

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ALBACETE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un varón como presunto autor de varias estafas que cometió empleando falsos anuncios de alquiler a un precio extremadamente competitivo, con los que engañó a las víctimas para que le entregasen varias mensualidades por adelantado, logrando así sustraerles 6.500 euros, que desvió a cuentas de terceras personas para evadir su implicación en el delito.

La investigación comenzó tras la denuncia de seis personas en la Comisaría Provincial de Albacete, quienes manifestaron haber sido víctimas de un fraude similar. Todas ellas habían contactado con el estafador a través de una conocida página web de anuncios, interesándose por el alquiler de dos viviendas con un precio muy competitivo, ubicadas en Albacete, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Tras ganarse su confianza, el estafador les exigía un adelanto económico urgente en concepto de fianza o reserva para "asegurar el piso", lo que hizo que muchos de ellos avanzaran una o dos mensualidades de 600 o 700 euros para poder acceder a dichos inmuebles.

Las víctimas realizaron estos pagos a través de plataformas de pago, ingreso en cajeros o incluso transferencias bancarias. Una vez que le entregaban el dinero, el supuesto arrendador cortaba todo tipo de comunicación, dejando a las víctimas sin fondos y sin inmueble.

La investigación ha destapado una peculiar operativa criminal ya que el detenido, en varios de los casos, no recibía el dinero en sus cuentas, sino que pedía a las víctimas que realizasen los pagos directamente a sus acreedores para liquidar sus deudas personales. De esta forma consiguió hacerse con 6.500 euros.

El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional descubrió que el detenido arrastraba diversas deudas personales, entre ellas mensualidades con su preparador físico y un abogado. Cuando una víctima estaba lista para enviar el dinero del falso alquiler, el detenido le facilitaba el número de teléfono o los datos de alguno de sus acreedores.

Paralelamente, el arrestado contactaba con su acreedor y le decía que le iba a llegar un ingreso para saldar su deuda. De esta manera, el dinero de la víctima iba a parar directamente a un tercero de buena fe.

El estafador conseguía así extinguir sus deudas reales utilizando el capital estafado, y a la vez trataba de desvincularse del delito ya que no era el receptor directo del dinero.

A pesar de la complejidad de la red de pagos, los agentes lograron reconstruir el mapa de las transferencias e identificar plenamente al autor de los hechos, quien ya ha sido detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.