Detenido en Azuqueca (Guadaljara) cuando circulaba en sentido contrario y con el permiso de conducir retirado

Detenido un conductor en Azuqueca de Henares cuando circulaba en sentido contrario y con el permiso de conducción retirado por orden judicial. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara en colaboración con la Policía Local de Azuqueca de Henares, ha detenido a un conductor cuando circulaba por las calles de la localidad a gran velocidad, en sentido contrario y con el permiso de conducción retirado por orden judicial.

Esta detención se llevó a cabo por agentes de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares en el marco de los servicios que se vienen realizando en la localidad para salvaguardar la seguridad ciudadana.

En este sentido, en la madrugada del pasado domingo fue avistado un vehículo que circulaba a gran velocidad por las calles de la localidad, en sentido contrario e ignorando las señales obligatorias de la circulación.

Además, el conductor mostró caso omiso a las indicaciones de los agentes poniendo en grave riesgo la integridad de estos y la de los peatones, ya que en ese momento las calles se encontraban muy concurridas debido a la celebración del carnaval, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Finalmente, el conductor fue detenido tras darse la fuga a pie después de abandonar el vehículo que conducía en el Paseo de la Estación, tras oponer gran resistencia a su detención.

Una vez identificado se pudo comprobar que carecía de permiso de conducción por tenerlo retirado por orden judicial.

La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de un varón, de 33 años, como presunto autor de los delitos de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, conducción temeraria, por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia y por conducir con el carné suspendido por orden judicial.