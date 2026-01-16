Detenido por cometer hasta 14 delitos de robo con fuerza, hurtos en vehículos y estafas bancarias en Tarancón

Armas decomisadas. - GUARDIA CIVIL

CUENCA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Cuenca han procedido a la detención de un hombre de 26 años de edad, como presunto autor de catorce delitos contra el patrimonio entre los que se encuentran el robo con fuerza y hurto en interior de vehículos, robo con fuerza en las cosas, hurto, hurto de uso de vehículo a motor y estafa con tarjeta bancaria.

La investigación dio comienzo tras tener conocimiento el Puesto Principal de la Guardia Civil de Tarancón de la ocurrencia de diversos robos y hurtos en interior de vehículos que se encontraban estacionados tanto en la vía pública como en garajes privados comunitarios de la localidad.

Fruto de las investigaciones y de las gestiones practicadas, la Guardia Civil pudo constatar que el individuo en cuestión aprovechaba descuidos de los propietarios de los vehículos a la hora de abandonar los mismos, o fracturar las ventanillas de otros, para acometer el ilícito y sustraer los objetos que quedaban depositados en el interior.

Los investigadores intensificaron las pesquisas y procedieron a la detención del autor de los hechos y a la recuperación de una furgoneta en la zona de la Cañada Real de Madrid, que previamente había sido sustraída en Tarancón.

Se ha recuperado parte de los objetos sustraídos que se encontraban en el interior de la furgoneta; unas palas de pádel, una cazadora, gafas de sol y de visión, documentación de vehículos, juegos de llaves, mandos de garaje y papeletas de lotería, siendo de notoria importancia la recuperación de tres escopetas de caza junto con su munición que el detenido había escondido en un olivar de la zona.

Las diligencias instruidas, así como el detenido y los efectos incautados, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Tarancón.

Como consecuencia de este tipo de actividad delictiva la Guardia Civil recomienda cerciorarse antes de abandonar el vehículo o el garaje comunitario, que las puertas han quedado debidamente cerradas, evitando en el segundo caso que personas no autorizadas puedan acceder al interior de los garajes.

También se recuerda por parte de la Guardia Civil, respecto a los titulares de armas de fuego, la obligatoriedad de adoptar medidas de seguridad para la custodia de las mismas, evitando dejarlas en vehículos en vía pública; ya que, aparte del riesgo de sustracción, existe una responsabilidad administrativa por parte de los propietarios de las armas cuando de los hechos investigados se derive una negligencia en su custodia