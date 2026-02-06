Detenido en Guadalajara como presunto autor de tres robos con violencia en una farmacia y en una autoescuela

Archivo - Coche Policía Nacional. Imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GUADALAJARA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a un varón de 42 años de edad como presunto autor de robos con violencia cometidos en los últimos cinco días en establecimientos comerciales de la ciudad.

La Policía Nacional puso en marcha una investigación tras detectar dos robos con violencia en dos días consecutivos --30 y 31 de enero-- que guardaban características similares, ha informado en nota de prensa.

El presunto autor accedió a una farmacia con la cara parcialmente cubierta, empuñando un arma blanca con la que intimidaba a los dependientes para lograr que le entregasen la recaudación de la caja registradora.

Tres días después, el 3 de febrero, se produjo otro robo similar, y a pesar de que en este caso el establecimiento elegido por el autor era una autoescuela, las similitudes físicas y el modus operandi empleados indicaban que todos los robos podrían estar vinculados.

Al día siguiente, y gracias a los datos clave recabados en el último hecho, la investigación daba resultado y la Policía Nacional detenía al presunto autor. En el momento de ser arrestado, llevaba consigo una mochila en la que portaba el cuchillo presuntamente utilizado en los hechos.

El detenido ha sido puesto este viernes a disposición de la autoridad judicial, ante quien responderá por la presunta comisión de los tres robos con violencia que se le imputan.