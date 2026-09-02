Detenido en Guadalajara tras ser sorprendido en posesión de ketamina, MDMA y pastillas de éxtasis

Drogas incautadas por la Policía tras detener a una persona en Guadalajara. - POLICÍA NACIONAL

GUADALAJARA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un varón en la localidad de Guadalajara como presunto autor de un delitro contra la salud pública.

Según ha informado la Policía en nota de prensa, los agenes, mientras realizaban labores de prevención de la delincuencia y vigilancia en la vía pública, observaron un vehículo que despertó sus sospechas debido a la actitud vigilante y nerviosa que presentaba su conductor.

Ante dicha circunstancia, la patrulla policial procedía a identificar al ocupante y a realizar las comprobaciones oportunas sobre el vehículo. Durante la inspección se localizaban, ocultas en un compartimento del automóvil, diversas sustancias estupefacientes, entre ellas ketamina, MDMA y pastillas de éxtasis.

Tras el hallazgo de las sustancias, los agentes han detenido al conductor como presunto responsable de un delito relacionado con el tráfico de drogas. Posteriomente, el investigado, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.