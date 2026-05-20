Detenido un hombre tras robar con violencia a un anciano de 78 años en Fuensalida

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TOLEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Territorial de Policía Judicial junto con el equipo ROCA de la Guardia Civil de Torrijos (Toledo) han detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en una vivienda de la localidad de Fuensalida a un varón de 78 años de edad.

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de febrero, cuando varios individuos accedieron al interior de una vivienda y agredieron, amenazaron y maniataron a su morador obligándole a comunicar dónde guardaba las joyas y el dinero, las cuales fueron sustraídas por los autores, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Los efectivos de la Guardia Civil llevaron a cabo las gestiones de investigación pertinentes que permitieron identificar y localizar a uno de los autores de los hechos. El pasado 13 de mayo se consiguió detener al presunto autor en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Tras pasar a disposición judicial, en el Tribunal de Instancia e Instrucción número 4 de Torrijos, la autoridad judicial competente decretó su ingreso en prisión provisional.