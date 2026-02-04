Detenido por intentar robar en un comercio de Puertollano del que huyó por la resistencia del empleado

Pistola de aire comprimido oculta en el techo de la vivienda del detenido. - POLICÍA NACIONAL

CIUDAD REAL 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a un varón como presunto autor de un robo con arma simulada en una tienda de alimentación de la localidad. El detenido, que accedió al interior del establecimiento cubierto con una capucha y una braga de cuello para ocultar completamente su rostro, amenazó al dependiente con una pistola, si bien, debido a la resistencia del empleado, finalmente huyó del lugar sin lograr su objetivo.

Según informa la Policía, las pesquisas policiales se centraron sobre un varón de la localidad, especializado en la comisión de delitos contra el patrimonio.

Con todos los indicios que ya tenían, se realizó una entrada y registro en su domicilio, donde se localizó la pistola de aire comprimido oculta en el techo de la vivienda, junto con la vestimenta que utilizó en el robo.

Además, los agentes localizaron en su domicilio numerosas armas blancas, machetes, espadas, nunchakos, defensas y grilletes; así como documentación de víctimas de otros robos y una gran cantidad de material destinado al cultivo de interior de marihuana como focos y lámparas infrarrojas, extractores de aire, humidificadores, fusibles o transformadores eléctricos.

Al presunto autor se le imputa la comisión de un robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, y la Policía Nacional mantiene la investigación abierta con el objetivo de determinar si el autor del robo pudiera estar implicado en otros hechos delictivos.