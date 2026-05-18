Detenido por robar una vivienda en Villanueva de la Jara y agredir a sus propietarios

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca ha detenido a un varón de 43 años de edad como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, imputándosele además dos delitos de lesiones y otro de incendio en bienes propios.

Efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Villanueva de la Jara iniciaron una investigación tras tener conocimiento de la comisión de un robo en el interior de una vivienda el pasado mes de abril, logrando acreditar la participación del detenido en el robo acaecido, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Los agentes de la Guardia Civil actuantes constataron que, al percatarse los propietarios de lo ocurrido y encontrarse con el sospechoso, fueron agredidos por este. El atacante les causó diversas lesiones de gravedad que requirieron su traslado en ambulancia y posterior atención en el hospital de Albacete.

Como resultado de las gestiones e investigaciones policiales, se ha procedido a la localización y detención del autor de los hechos en la localidad de Casasimarro (Cuenca).

Por otro lado, las indagaciones practicadas permitieron también vincular al detenido como presunto autor de un delito de incendio en bienes propios al haber incendiado su propia casa. Fruto de la rápida intervención de los medios de extinción de incendios y de la Guardia Civil, no hubo afectación a personas ni bienes de terceros.

El detenido, junto con las diligencias practicadas, han sido entregados en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Tarancón.