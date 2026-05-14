Detenido un varón en Cuenca por agredir a un hostelero y a dos agentes de la Policía Local

Detención de un varón en Cuenca por agredir a un hostelero y a dos agentes de la Policía Local. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido tras agredir a un hostelero y a unos agentes de la Policía Local en Cuenca, según ha informado este cuerpo a través de Instagram.

Los hechos ocurrieron en torno a las 23.00 horas, cuando una patrulla se desplazó hasta la zona de Reyes Católicos tras recibir aviso de que un varón había lesionado al propietario de un establecimiento hostelero.

A la llegada de los agentes, el varón opuso resistencia a la detención y se produjo un forcejeo en el que los dos policías resultaron lesionados, precisando posteriormente asistencia médica, según ha desvelado la Policía Local.

El detenido era puesto a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la continuación de las diligencias correspondientes