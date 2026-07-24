Detenido en Villarobledo tras atrincherarse en su casa y amenazar presuntamente a su hermano con arma de fuego

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Villarrobledo (Albacete) de 46 años en la tarde de este viernes tras atrincherase en su domicilio y amenazar presuntamente a su hermano con un arma de fuego, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

El aviso lo ha recibido el 112 en la mañana de este viernes a las 10.58 horas en una casa de la calle Zaragoza por parte de un hombre que alertaba de que su hermano le estaba amenazando con un arma de fuego, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del servicio regional de emergencias.

Agentes de la Guardia Civil se han desplazado al lugar, constatando que este hombre estaba atrincherado en su domicilio, por lo que se ha procedido a acordonar la zona.

El atrincherado, presuntamente habría portado un arma de fuego con la que habría realizado amenazas a su propio hermano. Tras la intervención de los agentes, han accedido a esta vivienda, han reducido al presunto agresor y lo han detenido, sin que haya que lamentar heridos.