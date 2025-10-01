Detenidos dos vecinos de Albacete por el robo de 5.400 kilos de almendra en una parcela de Barrax

ALBACETE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo ROCA de la Guardia Civil de la Roda han detenido a dos vecinos de Albacete, de 38 y 53 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo de más de cinco toneladas de almendra del interior de una parcela ubicada en el término municipal de Barrax (Albacete).

Ambas personas ya contaban con antecedentes policiales anteriores por hechos delictivos de similares características por los que fueron detenidos, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Dentro de los servicios establecidos en el 'Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas', efectivos del equipo ROCA de la Guardia Civil rodense iniciaron unas investigaciones a raíz de la comisión de un importante robo de almendra ya recolectada cometido en una parcela del término municipal de Barrax.

Según la inspección ocular realizada en la zona, la Guardia Civil pudo comprobar como los autores forzaron el vallado perimetral de la parcela, accediendo a la misma con un furgón o similar, cargando cientos de kilos de almendra que se encontraba en proceso de secado, previo a su comercialización.

Una vez recopilada la información acerca del robo, la Guardia Civil consiguió establecer una línea de investigación que centraba las sospechas en dos vecinos de Albacete y que finalmente fueron detenidos por este ilícito penal.

La almendra sustraída fue recuperada en el interior de un furgón que los autores habían alquilado días antes del robo, y que permanecía estacionado en una calle de Albacete a la espera de ofertar el producto.

Según pudieron conocer los investigadores de la Benemérita, los autores del robo realizaron una vigilancia previa sobre el lugar donde se encontraba almacenada la almendra recuperada, controlando igualmente los horarios en que la finca agrícola se encontraba sin la permanencia o vigilancia de los dueños o trabajadores para no correr riesgos de ser sorprendidos.

ALMENDRA VALORADA EN 9.000 EUROS

Con la detención por la Guardia Civil de los dos autores del robo investigado, se ha podido esclarecer el mismo, entregando el fruto agrícola recuperado a su legítimo propietario, que había sido valorado en 9.000 euros.

La función principal de los Equipos ROCA es la de incrementar y mejorar la seguridad de explotaciones agrícolas y ganaderas, mediante un aumento de la vigilancia y una mayor comunicación con los colectivos afectados, proporcionando una cobertura integral al agricultor y al ganadero, desde los contactos iniciales, pasando por el intercambio de información y acciones formativas de seguridad, hasta la investigación e identificación de los delincuentes.

Aunque el peso de las investigaciones ha recaído en el Equipo ROCA de la Guardia Civil de La Roda, se ha contado con la colaboración del también Equipo ROCA de la Benemérita albacetense, dentro de las labores de prevención de la seguridad ciudadana y, en caso de la comisión de hechos delictivos, de esclarecer los mismos, recuperar los efectos sustraídos y detener a sus autores.

Las diligencias instruidas por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de La Roda, junto con los dos detenidos, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de los de Albacete, en funciones de guardia.