La Diputación de Ciudad Real habilita dos millones de euros en ayudas de emergencia por los daños del temporal

CIUDAD REAL 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha anunciado este viernes que la institución provincial habilitará ayudas de emergencia por valor de dos millones de euros para apoyar a los ayuntamientos de la provincia en la reparación de los daños provocados por las intensas lluvias y los fuertes vientos registrados en los últimos días, con especial incidencia en el suroeste provincial.

Valverde ha realizado este anuncio durante la sesión plenaria de la Diputación, celebrada este viernes, donde ha explicado que estas ayudas se enmarcan en la voluntad de "reforzar el respaldo a los municipios" una vez se disponga de la liquidación definitiva del ejercicio 2025.

El presidente provincial ha subrayado que la Diputación está dispuesta a "ampliar la dotación económica inicial" si la magnitud de los daños así lo requiere, al tiempo que ha señalado que muchos ayuntamientos carecen de partidas específicas en sus presupuestos para hacer frente a desperfectos en infraestructuras municipales y caminos rurales ocasionados por riadas y arrastres de agua.

En este sentido, ha remarcado que la Diputación es, en muchos casos, la "administración más cercana y con mayor capacidad de respuesta inmediata", al no depender de declaraciones formales de emergencia climatológica.

Las ayudas, ha indicado, se articularán tras una evaluación rigurosa de los daños con el fin de priorizar las actuaciones más urgentes en municipios como Fuencaliente, Guadalmez, Hinojosas de Calatrava, Malagón y otros puntos de la provincia donde se han registrado incidencias relevantes.

INVERSIONES Y ACUERDOS APROBADOS

El pleno ha aprobado además un conjunto de acuerdos que suponen una inversión global superior a 900.000 euros destinada a municipios, asociaciones deportivas, promoción económica e infraestructuras culturales y turísticas.

Entre ellos figura una modificación presupuestaria por importe de 182.000 euros para financiar una subvención nominativa al Consorcio SCIS destinada a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del futuro Parque de Bomberos de Ciudad Real.

Asimismo, se han autorizado diversas subvenciones a ayuntamientos para actividades deportivas, gasto corriente e infraestructuras municipales, así como una ayuda de 450.000 euros al Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos para la adquisición de la casa de Sánchez Gijón, inmueble del siglo XVII con valor patrimonial y turístico.

El Pleno también ha dado luz verde a ayudas al tejido deportivo provincial, a la organización de eventos nacionales e internacionales y al cambio de finalidad de una subvención concedida al Ayuntamiento de Tomelloso para su muestra agroalimentaria de 2026.

CRÍTICAS DEL PSOE POR UNA DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARA VOX

La sesión plenaria ha incluido un debate en torno a la aprobación de una dedicación exclusiva al 100% para la vicepresidenta quinta del equipo de Gobierno y perteneciente al Grupo Político Vox, Patricia Saldaña, que hasta ahora contaba con una dedicación parcial del 75%.

El Grupo Socialista ha votado en contra al considerar que "no se ha justificado un incremento de funciones" que avale el cambio ni el mayor coste que supone.

Desde el equipo de Gobierno se ha defendido que se trata de una decisión organizativa, vinculada a una dedicación plena a la Diputación.

La portavoz del Gobierno, Rocío Zarco, ha recordado que el acuerdo de inicio de legislatura ya contemplaba esa dedicación al 100% y ha negado que exista una ruptura de los pactos alcanzados.

El presidente de la Diputación ha cerrado el debate defendiendo que la actividad política requiere "plena disponibilidad", especialmente en situaciones de emergencia como las vividas en la provincia en los últimos días.

También se ha debatido sobre la estrategia turística provincial, el fondo de contingencia para emergencias climáticas y la gestión del diario Lanza, asuntos que han generado cruces de acusaciones entre el equipo de Gobierno y el Grupo Socialista.

Valverde ha cerrado los debates defendiendo la actuación de la Diputación tanto en materia de emergencias como en la planificación turística y la gestión institucional, subrayando que la institución provincial seguirá respondiendo con recursos propios ante situaciones de necesidad en los municipios de Ciudad Real.