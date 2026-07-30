Dos detenidos como presuntos autores del incendio de Almorox por trabajos ilegales de soldadura

Dos detenidos por el incendio del 22 de julio en Almorox - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 51 y 42 años, han sido detenidos como presuntos autores del origen del incendio que se declaró el pasado día 22 de julio en la localidad toledana de Almorox, por realizar trabajos de soldadura ilegales cuando el índice de propagación de incendios era extremo, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

A los detenidos se les imputa un delito de incendio forestal y han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil ha procedido a la detención de estas dos personas, con indicios concluyentes de la ejecución reciente de trabajos de soldadura sobre una estructura metálica ubicada en terreno forestal cuando el Índice de Propagación Potencial de incendios (IPP) se encontraba en nivel extremo.

El pasado día 22 de Julio tuvo lugar este grave incendio forestal, en el paraje 'Pino de la Parra' de la localidad de Almorox (Toledo), encontrándose activo en la actualidad y en el que hasta la fecha se han calcinado, solo en la provincia de Toledo 900 hectáreas, llegando afectar a la Comunidad de Madrid, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Como consecuencia de dicho incendio se tuvo que evacuar varias urbanizaciones y localidades, existiendo numerosos daños materiales en ambas comunidades y afectando incluso viviendas.

Como resultado de las investigaciones realizadas, se logró localizar el punto de inicio del incendio, donde se hallaron indicios concluyentes de la ejecución reciente de trabajos de soldadura sobre una estructura metálica ubicada en terreno forestal.

Asimismo, se constató que el día en que se originó el incendio el Índice de Propagación Potencial (IPP) se encontraba en nivel extremo. El avance de las investigaciones permitió identificar a las dos personas ahora detenidas como presuntas responsables de los trabajos que dieron origen al incendio.

Asimismo, se determinó que el incendio tuvo su origen en los trabajos que ambos detenidos estaban realizando en una finca propiedad de uno de ellos.

Dicha actividad estaba expresamente prohibida por la normativa vigente, que durante la época de peligro de incendios forestales prohíbe el empleo, en terrenos forestales y en la franja de protección establecida, de maquinaria, equipos o herramientas susceptibles de generar llamas, chispas, deflagraciones o descargas eléctricas, prohibición que adquiere una especial relevancia cuando el IPP alcanza el nivel extremo, como ocurría el día de los hechos.

La investigación ha sido llevada a cabo por efectivos del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo y del Cuerpo de Agentes Medioambientales, pertenecientes a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.