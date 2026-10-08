Dos detenidos por la sustracción de cable y material ferroviario en Baides. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos varones de 32 y 56 años, como presuntos autores de un delito de hurto por la sustracción de cableado y material ferroviario de la estación de Baides.

Los hechos que motivaron estas detenciones tuvieron lugar en la madrugada del pasado 3 de octubre, cuando la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil, encargada de la gestión del teléfono de urgencias 062, recibió la llamada de un ciudadano que comunicaba que una furgoneta merodeaba por la estación de ferrocarril de Baides.

Personada en el lugar una patrulla del servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Sigüenza, localizó al vehículo en las inmediaciones de la ermita de la Soledad, ocupado por dos personas, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras el registro del vehículo, se halló en la parte trasera material y cableado de cobre que, según confirmó posteriormente el encargado de las obras de mantenimiento de la vía, pertenecía a la instalación ferroviaria y tenía un valor aproximado de 8.000 euros.

Además del material sustraído, se intervino una bolsa de herramientas, dos navajas, un juego de placas de matrícula que habían sido sustraídas en 2024 en Parla (Madrid) y que correspondían a otra furgoneta de similares características, así como una herramienta especializada en cortes que se encontraba oculta bajo el asiento del copiloto.

En este sentido, y con el apoyo de una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), se procedió a la detención de estas dos personas, que fueron trasladadas a las dependencias de la Guardia Civil en Sigüenza para la instrucción de las oportunas diligencias.