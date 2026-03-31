Dos detenidos en Villarrobledo por tirar a tres cachorros en un contenedor de basuras, muriendo uno de ellos

Perros recién nacidos en Villarrobledo - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Villarrobledo han detenido a dos vecinos de esa misma localidad, de 47 y 52 años de edad, cómo presuntos autores de un delito de maltrato animal, tras abandonar tres perros recién nacidos en el interior de un contenedor de basuras, ocasionando la muerte de uno de ellos.

Efectivos de la Benemérita de Villarrobledo tuvieron conocimiento, a través de la colaboración ciudadana, de que un vecino de la localidad había localizado en el interior de un contenedor de basuras una caja de cartón donde se encontraban tres perros, con escasos días de vida, encontrándose muerto uno de ellos.

Según informa el instituto armado, los leves aullidos de los animales dentro del contenedor llamaron la atención de un viandante quien, al descubrir el estado en que se encontraban los animales, contactó de inmediato con la protectora de animales 'Huella de Vida' de Villarrobledo, que acudió en su ayuda y se hizo cargo de los cachorros.

Desde esta protectora se localizó primeramente a una voluntaria de San Clemente (Cuenca) que tenía una perra que podía amamantar a los cachorros, encontrándose actualmente con otra voluntaria de Albacete, donde estos animales esperan una futura adopción.

Los agentes encargados de las investigaciones solicitaron la colaboración de la Policía local de Villarrobledo, quienes cedieron a la Guardia Civil las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona donde se encontraba el contenedor, comprobando cómo las personas que más tarde resultaron detenidas se bajaron de un vehículo y tras abrir el maletero se dirigieron al contenedor para seguidamente abandonar a los indefensos animales en su interior.

LOCALIZACIÓN DE LA QUE PUDIERA SER LA MADRE DE LOS CACHORROS

En relación con los hechos, efectivos del Seprona de la Guardia Civil de Munera realizaron una inspección en una parcela propiedad de los presuntos autores, localizando en ella a una perra de raza mestiza que presuntamente pudiera ser la madre de los cachorros abandonados.

Las diligencias policiales instruidas por el delito de maltrato animal, junto con las personas detenidas, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, en funciones de guardia de la localidad albaceteña de Villarrobledo.