Dos investigados por retirar fibrocemento en Guadalajara sin autorización ni la formación adecuada

Dos investigados por retirar en Guadalajara fibrocemento sin autorización ni la formación adecuada - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara ha investigado a dos personas como presuntas autoras de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.

Los investigados, titulares de una empresa dedicada a la retirada de placas de fibrocemento, residuo tóxico peligroso por su contenido en amianto (cancerígeno), lo hacían sin la pertinente autorización ni la formación adecuada obligada para los trabajos con este tipo material, ha informado la Gardia Civil en nota de prensa.

Una vez retirado el fibrocemento, el residuo era arrojado al medio natural de manera descontrolada, sin embargo, presentaban un certificado falsificado de entrega en un centro de tratamiento especializado, lugar donde nunca llegaba el material. Además, para la realización de los trabajos contaban con empleados que carecían de la formación necesaria y trabajaban sin la protección adecuada exigida por la normativa vigente.

Como resultado de las investigaciones, se han localizado 18 depósitos descontrolados en distintos puntos de la provincia, en los que habrían vertido ilegalmente un total de 2.314 metros cuadrados de fibrocemento, cantidad equivalente a la superficie aproximada de dos piscinas olímpicas.

Los vertidos localizados suponen un riesgo grave para la salud de las personas y el medio ambiente. Según el informe elaborado por la Unidad Técnica del Seprona, la valoración de la recuperación medioambiental originada por los daños producidos al medio natural ascendería a más de 106.000 euros.