Dos menores detenidos en Albacete por tenencia ilícita de arma tras ser interceptados con un rifle robado

La Guardia Civil de Albacete recupera un rifle robado y detiene a dos menores por los delitos de tenencia ilícita de armas y robo con fuerza en las cosas. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Componentes del Puesto de la Guardia Civil de Aguas Nuevas han detenido a dos menores de edad, vecinos de Albacete, como presuntos autores de un delito de tenencia ilícita de armas y otro de robo con fuerza en las cosas, tras localizar en el interior del vehículo en el que viajaban un rifle de calibre 22 que figuraba como sustraído, un cargador municionado y diversa munición.

Los hechos se iniciaron cuando una patrulla de la Guardia Civil que realizaba labores de Seguridad Ciudadana, observó un vehículo circulando por las proximidades del polígono industrial Campollano, concretamente en el camino de Las Iniestas, según ha informado el Instituto armado por nota de prensa.

Tras darles el alto e identificar a sus ocupantes, los agentes comprobaron que en el turismo viajaban dos menores, acompañados de otras personas.

La actitud mostrada por los ocupantes hizo sospechar a los agentes, por lo que procedieron a realizar una inspección del vehículo, localizando ocultos entre la estructura del chasis y los asientos traseros del turismo un rifle del calibre 22, un casquillo percutido, un cargador alimentado con diez cartuchos y diversa munición adicional.

Las correspondientes comprobaciones permitieron constatar que el arma encontrada figuraba en la base de datos policial como sustraída desde marzo de 2023, existiendo una denuncia previa por su robo.

Según manifestaron los propios menores, ambos eran responsables de la posesión del arma.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a su detención como presuntos autores de los delitos de tenencia ilícita de armas y robo con fuerza en las cosas.

El arma intervenida, la munición y el resto de efectos hallados han quedado a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las actuaciones encaminadas al total esclarecimiento de los hechos y a determinar todas las circunstancias relacionadas con la procedencia del arma recuperada.

PLAN INTEGRAL DE CONTROL DE ARMAS DE FUEGO

Esta actuación se desarrolla dentro del Plan Provincial contra el Furtivismo de Caza y el Plan integral de control de Armas de Fuego 'Picaf', dirigido a la prevención del tráfico ilícito de armas de fuego.

La Guardia Civil recuerda que la adquisición y tenencia de armas de fuego al margen de los procedimientos legalmente establecidos puede constituir un delito, con independencia de que dichas armas lleguen o no a ser utilizadas.

Las diligencias policiales instruidas, junto a los menores de edad, han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores de Albacete, ordenando su puesta en libertad bajo custodia de sus progenitores.