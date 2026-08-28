Dos personas detenidas en Caudete por un delito de robo con violencia mediante el procedimiento del 'tirón'

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

ALBACETE 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Componentes de la Guardia Civil de Caudete han detenido a dos personas vecinas de esa misma localidad, de 36 y 56 años de edad, como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación, mediante el procedimiento del 'tirón'.

La Guardia Civil de Caudete tuvo conocimiento de la comisión de un robo con violencia e intimidación en el que una mujer de avanzada edad había sido víctima de la sustracción de una cadena y una medalla de oro que llevaba en el cuello, según ha informado el propio Instituto armado por nota de prensa.

Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima caminaba por la vía pública y fue abordada por un hombre y una mujer, quienes inicialmente se aproximaron con la aparente intención de prestarle ayuda.

Tras mantener una breve conversación, la mujer habría empujado a la víctima para, mediante un tirón, arrancarle del cuello la cadena y la medalla de oro, emprendiendo ambos autores la huida a pie.

Con la información obtenida acerca de los autores del robo, la Guardia Civil realizó un dispositivo operativo encaminado a su localización, detención y recuperación de las joyas sustraídas, estableciendo vigilancias en las principales vías de comunicación que previsiblemente podrían utilizar para abandonar la localidad.

Como resultado de estas gestiones, la Guardia Civil consiguió identificar a dos personas, que coincidían plenamente con los sospechosos, las cuales viajaban en un vehículo intentando abandonar la población caudetana, que fueron detenidas por el robo con violencia e intimidación que se venía investigando.

Las diligencias, instruidas por la Guardia Civil, fueron entregadas, junto con los detenidos, en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almansa, en funciones de guardia.

La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para tratar de esclarecer totalmente los hechos y recuperar las joyas sustraídas en el robo.