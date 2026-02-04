Dos personas detenidas por su presunta participación en carreras ilegales en Seseña y Yeles

El vehículo tras sufrir una salida de vía durante la persecución. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones como presuntos autores de los delitos de desobediencia grave a los agentes de la autoridad y conducción temeraria, tras participar en carreras ilegales desarrolladas en los municipios de Seseña y Yeles.

Estas intervenciones se integran dentro de la Operación 'Freno', un plan específico de la Comandancia de Toledo para detectar, neutralizar y disolver eventos ilícitos como las denominadas 'KDDS' (quedadas) o carreras ilegales de vehículos, dada su elevada peligrosidad y su creciente incidencia en la provincia, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los hechos ocurrieron el 31 de enero, alrededor de las 23.00 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana observó a dos turismos compitiendo entre sí a gran velocidad, circulando uno de ellos con las placas de matrícula ocultas.

Al intentar proceder a su identificación, el conductor emprendió la huida, desoyendo las órdenes de los agentes y realizando maniobras temerarias que pusieron en grave riesgo a otros usuarios de la vía.

Finalmente, el vehículo fue interceptado y su conductor detenido.

Horas más tarde, la Guardia Civil tuvo conocimiento de una posible concentración no autorizada de vehículos en el polígono industrial La Estación, en Yeles, donde se habían congregado cerca de un centenar de turismos, varios con las placas tapadas y realizando derrapes y carreras en vía pública.

Al aproximarse para identificar a uno de los participantes, su conductor huyó a gran velocidad, perdiendo el control del vehículo y colisionando contra un poste de tendido eléctrico.

Tras comprobar que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones, el conductor fue detenido como presunto autor de los delitos de conducción temeraria y desobediencia grave.

OPERACIÓN 'FRENO'

La Operación 'Freno', puesta en marcha por la Comandancia de Toledo, establece un dispositivo progresivo enfocado en detectar, neutralizar y disolver este tipo de eventos ilícitos, que carecen de cualquier amparo legal, se organizan mediante redes sociales y generan riesgos extremos para los participantes y terceros.

Estas actuaciones se basan en la intensificación de la vigilancia preventiva, la identificación de organizadores y participantes, y la activación rápida de dispositivos coordinados entre unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico e Investigación.

El objetivo es garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, así como impedir la celebración de carreras ilegales que están asociadas a velocidades excesivas, maniobras peligrosas, molestias vecinales, riesgos de accidentes graves y, en ocasiones, a la comisión de otros ilícitos contra la seguridad vial y la seguridad ciudadana Las penas por desobediencia grave pueden conllevar hasta 12 meses de prisión y multas de hasta 6.000 euros, mientras que la conducción temeraria está castigada con penas de prisión de hasta 2 años, suspensión del permiso de conducir de 1 a 6 años y multas de hasta 10.000 euros