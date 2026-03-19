Dos personas detenidas en Sigüenza tras intentar deshacerse de una bolsa con 56,5 gramos de cocaína en roca. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos personas en Sigüenza como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. En el momento de la detención se les intervinieron 56,5 gramos de cocaína en roca.

Según informa el instituto armado, los hechos que han motivado estas detenciones tuvieron lugar sobre las 22.30 horas del pasado martes, cuando una patrulla del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Sigüenza observó como un vehículo no respetó una señal de stop.

Al proceder a la identificación de sus ocupantes, los agentes comprobaron cómo, desde el interior del vehículo, arrojaban un envoltorio plástico del tamaño de una pelota de tenis a la vía pública, momentos antes de ser interceptados.

Tras realizar una inspección en la zona, localizaron el objeto, tratándose de un envoltorio de plástico cubierto con cinta aislante que contenía una sustancia que resultó ser cocaína en roca.

El vehículo iba ocupado por dos personas que fueron trasladadas a las dependencias policiales de la Guardia Civil en Sigüenza para el total esclarecimiento de los hechos, lugar donde se procedió a su detención.

En cuanto a la sustancia intervenida, una vez analizada con un producto reactivo de detección de sustancias estupefacientes, resultó positiva en cocaína. La misma estaba presentada en roca y arrojó un peso de 56,5 gramos.

Por los hechos expuestos, la Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de dos personas, de 30 y 39 años respectivamente, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Fueron puestos a disposición judicial en la mañana del miércoles.