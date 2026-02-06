Los embalses de la cuenca del Tajo han ganado 2.450 hectómetros cúbicos desde finales de enero, según la CHT

Camino de CHT anegado en la zona del Tiétar (Cáceres). - CHT

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez, ha indicado este viernes que las sucesivas borrascas que están afectando a la península han hecho que los embalses de la cuenca ganen 2.450 hectómetros cúbicos en los últimos días.

"La cuenca del Tajo tenía algo más de 6.200 hectómetros cúbicos a finales de enero y, actualmente, estamos ya por los 8.650 de volumen de agua almacenada en los embalses", ha dicho Yáñez, preguntado por los medios por la situación de la cuenca, tras firmar con el director de Cáritas Toledo, Luis González, un acto de cesión de un inmueble para usos sociales en Talavera de la Reina.

Tras admitir que la situación hidrológica en la cuenca es "complicada", ha precisado que la zona más afectada es la occidental, en las provincias de Cáceres, Ávila y Salamanca, donde ha habido una aportación mayor de agua.

Mientras, el responsable de la CHT asegura que la situación de los caudales en Castilla-La Mancha está "controlada", pero ante la entrada de otro frente, el organismo que dirige trabaja en hacer desembalses para lograr resguardos que permitan asumir más agua en los próximos días.

En cuanto a la Talavera de la Reina, ha dicho que, a su paso por la ciudad, el Tajo está transportando alrededor de 400 metros cúbicos por segundo y, una vez que se junta con el Alberche, asciende a 650 metros cúbicos por segundo. "La situación no es ni mucho menos similar a la situación que teníamos el año pasado, cuando vinieron las distintas borrascas", ha añadido.

"No sabemos cuál va a ser la situación porque, como dice la frase, llueve sobre mojado, y el terreno ya coge poco agua y todo lo que llueve acaba en los cauces", ha advertido.

De ahí que haya recomendado a la ciudadanía acudir a todos los medios oficiales, entre ellos los de la Confederación Hidrográfica del Tajo, estar atenta a los avisos hidrológicos, mantener la prudencia y no llevar a cabo "actividades que puedan suponer un riesgo para bienes o personas en esas situaciones".

Yañez ha terminado poniendo en valor la colaboración de todas las administraciones involucradas en la gestión de este tipo de episodios.