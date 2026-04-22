Encuentran un cadáver en la zona de Osa de la Vega donde se buscaba a un hombre desaparecido en enero

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha confirmado la aparición de un cadáver, todavía sin identificar, en la zona donde se buscaba, desde el pasado 23 de enero, a un hombre desaparecido en el término municipal de Osa de la Vega.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press que ha sido el dispositivo de búsqueda desplegado para localizar a esta persona, en el que han participado, entre otros efectivos, perros especializados y agentes del equipo de actividades subacuáticas, quienes han hallado el cadáver este miércoles por la mañana en un regato de agua.

Sin embargo, todavía no se puede confirmar si el cuerpo que se ha encontrado corresponde a Constantin Ion C., un ciudadano que había sido incluido en el listado del Centro Nacional de Personas Desaparecidas tras ser visto por última vez en Osa de la Vega.