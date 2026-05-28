Fallece un hombre de 36 años en un accidente de tráfico en Yebra

El accidente ha tenido lugar en la CM-2001 a su paso por Yebra. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años ha fallecido este jueves en un accidente de tráfico en el kilómetro 15 de la CM-2001 en el término municipal de Yebra, Guadalajara.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 16.55 horas cuando el turismo ha sufrido una colisión, sin ningún otro vehículo implicado, quedando atrapado el conductor, único ocupante del mismo.

Al lugar de los hechos han acudido un helicóptero medicalizado, un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, junto a un equipo de bomberos de Sacedón para liberar a la víctima. Sin embargo, no se ha podido hacer nada por el sujeto, que ha fallecido in situ.

También han acudido al aviso agentes de la Guardia Civil.