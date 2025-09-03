Feijóo visitará este jueves el colegio Sagrado Corazón Agustiniano de Guadalajara junto a Núñez y Guarinos

Archivo - Feijóo, en una de sus últimas visitas a Guadalajara - Rafael Martín - Europa Press - Archivo

GUADALAJARA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitará este jueves el colegio Sagrado Corazón Agustiniano de Guadalajara, una cita en la que estará acompañado por el presidente regional del partido, Paco Núñez; y la alcaldesa capitalina, Ana Guarinos.

Según confirman a Europa Press fuentes del PP, la visita se complementará con un paseo de Núñez Feijóo por las principales calles de la ciudad junto a los ex alcaldes del PP en Guadalajara José María Bris y Antonio Román.

Se trata de una nueva visita de Nuñez Feijóo a Castilla-La Mancha, una más a la ciudad de Guadalajara, en la que ya estuvo el pasado mes de junio.