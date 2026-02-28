La Fiscalía pide hasta 10 años de prisión para dos acusados de abusar de una mujer en una noche de fiesta en Hellín

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo martes, 3 de marzo, a dos hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer durante una noche de fiesta en el municipio albaceteño de Hellín.

Según describe el escrito de la Fiscalía, que recoge Europa Press, los hechos ocurrieron la noche del 29 de octubre de 2021, cuando los acusados coincidieron con la víctima en una fiesta en un piso de Hellín.

La mujer, tras consumir una gran cantidad de alcohol, se retiró al baño al encontrarse mal, momento que aprovechó W.P.G.V. para ir tras ella y manosearla y besarla a pesar de que ella le pidió que parará.

Tras esto, el otro acusado, B.A.A.L., se marchó al mismo tiempo de la fiesta que la mujer y, al ver que estaba fuertemente afectada por el alcohol, la invitó a dormir en su casa, ante lo que ésta aceptó. Ambos se acostaron en la misma cama y el segundo procesado se valió de la escasa resistencia que ella pudo ofrecer para agredirla sexualmente. Debido a estos hechos, la víctima sufrió estrés postraumático durante tres meses.

La Fiscalía ha pedido tres años de cárcel y una indemnización de 8.000 euros para el primer acusado y 10 años de prisión y 12.000 euros para el segundo.