Gobierno y Fundación Primatialis Sedes Toletana crean Comisión Interadministrativa del VIII Centenario de la Catedral

Transparente de la Catedral de Toledo. - CATEDRAL DE TOLEDO

TOLEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Hacienda y la Fundación Primatialis Sedes Toletana ha firmado un convenio mediante el que se crea la Comisión Interadministrativa del Acontecimiento de excepcional interés público 'VIII Centenario de la Catedral gótica de Toledo, primada de España'.

El Boletín Oficial del Estado (BOE), según recoge Europa Press, publica este lunes dicho convenio, firmado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la subsecretaria de Hacienda, Lidia Sánchez, y el director de la Fundación Primatialis Sedes Toletana, Juan Pedro Sánchez.

La Comisión Interadministrativa será el órgano encargado del desarrollo y concreción en planes y programas de actividades del programa de apoyo a la celebración del VIII Centenario de la Catedral gótica de Toledo, primada de España, así como de la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del citado programa.

El convenio explicita que la Administración General del Estado no asume, ni asumirá, obligación económica alguna que derive de las actuaciones realizadas por la Comisión Interadministrativa.

En este sentido, la financiación de la programación oficial del acontecimiento corresponderá íntegramente a la Fundación Primatialis Sedes Toletana, quien la sufragará con cargo a sus presupuestos, así como, en su caso, con aportaciones, subvenciones, donaciones o con otros ingresos de carácter privado, asumiendo la condición de destinataria y administradora de las donaciones que se realicen para la ejecución del programa de apoyo al acontecimiento.

La Fundación Primatialis Sedes Toletana será la encargada de ordenar y captar cuantos recursos económicos sean precisos para la financiación de las actividades y programas propios del acontecimiento y, en su caso, para el apoyo de los calificados como de interés para el mismo. Los recursos económicos se aplicarán exclusivamente a la realización de los planes y programas aprobados por la Comisión Interadministrativa, cuya ejecución será llevada a cabo por la Fundación Primatialis Sedes Toletana.

La Comisión Interadministrativa celebrará sus reuniones en la sede de la Fundación (calle Cardenal Cisneros, 1, Toledo) y formarán parte de la misma la persona titular de la presidencia de la comisión, que será quien ostente la Dirección de la Fundación Primatialis Sedes Toletana o persona en quien delegue; dos vocalías en representación de la Administración General del Estado --en representación del Ministerio de Hacienda, y del Ministerio de Cultura--; una vocalía en representación de la Fundación Primatialis Sedes Toletana, y la persona titular de la secretaría de la comisión, con voz y sin voto.

Las funciones de la Comisión serán la aprobación de los planes y programas de actividades específicas que pueden dar lugar a la aplicación de los beneficios fiscales previstos; la aprobación del logotipo del VIII Centenario de la Catedral de Toledo, y su manual de uso para el empleo, con finalidad publicitaria, de los signos distintivos, denominativos o gráficos que identifiquen al acontecimiento.

También la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa de apoyo, y la remisión al Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los meses de enero, abril, julio y octubre, de copia de las certificaciones emitidas en el trimestre anterior.

El convenio explicita igualmente que en las actuaciones realizadas en las que se lleve a cabo publicidad del acontecimiento de excepcional interés público 'VIII Centenario de la Catedral gótica de Toledo, primada de España' figurarán los logotipos de todas las entidades participantes en la Comisión Interadministrativa, en igualdad de condiciones.

Dicho convenio quedará extinguido y la Comisión Interadministrativa suprimida el 30 de junio de 2028. A tal efecto, la Fundación Primatialis Sedes Toletana, una vez finalizadas las actuaciones del programa del VIII Centenario de la Catedral presentará un informe económico para su toma en consideración por la Comisión Interadministrativa, que contendrá una relación completa de los ingresos percibidos, de los gastos ejecutados y de las actuaciones realizadas.