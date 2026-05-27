Gobierno C-LM, con un "nudo en el estómago" tras el registro de la UCO en Ferraz, pide que el partido hable internamente

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado su "inquietud y casi nudo en el estómago" tras el registro de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede de Ferraz, abogando por que el PSOE hable "internamente" en el marco del Comité Federal del partido previsto para el 27 de junio, aunque no se ha decantado por adelantarlo.

"¿Qué quiere que le diga?. Las sensaciones son de mucha preocupación, de desasosiego. La inquietud y el no saber hasta dónde llega todo esto nos produce enorme preocupación además de decepción si todo esto se confirma", ha manifestado la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, a preguntas de los medios en rueda de prensa.

Ha lamentado que se produzca "un caso tras otro", y ha reafirmado que es "inevitable el nudo en el estómago", cada vez que oyen, leen o ven "cualquier noticia desagradable como la de esta mañana".

En todo caso, ha pedido dejar "trabajar a la justicia, tribunales y a los investigadores", confiando "en que todas las personas o entidades que tengan que defenderse o mostrar su inocencia, lo puedan hacer con la mayor solvencia" para que todo "se resuelva con la mayor rapidez".

Preguntada por su opinión sobre si se debe adelantar el Comité Federal del PSOE que está previsto para finales del mes junio, ha señalado que esta decisión está en manos de Ferraz. "Está en sus manos si deciden mantener la fecha o deciden retrasarlo, pero creo sinceramente que va a aportar poco".

En su opinión, el hecho de mover la fecha puede "generar más conflictos, más disputas", aunque ha señalado "que hay que hablar cuanto antes", añadiendo que lo que menos le preocupa es la fecha de este comité.

"Ellos sabrán por qué y ellos decidirán si lo quieren cambiar, pero sinceramente ahora mismo lo que menos me preocupa es la fecha de ese Comité Federal. Pero hay que tenerlo, hay que tenerlo, porque el partido internamente también tiene que hablar".

Así, ha mencionado que "a veces, cuando hay gente que dice que hay que hablar dentro, es importante tener reuniones" para fraguar este diálogo interno dentro del partido.

En todo caso, ha aludido a las palabras del presidente regional, Emiliano García-Page, que en julio del pasado año pidió convocar elecciones o una cuestión de confianza ante informaciones del exsecretario de Organización Santos Cerdán. "Y si lo pensábamos hace un año con menos asuntos encima de la mesa, pues imagínense ahora", ha aseverado.