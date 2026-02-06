González Arquitectos SLP hará Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera y Page espera que la obra se licite este año

Entrega de Premios al Proyecto Constructivo de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por el Estudio González Arquitectos SLP, Vicente Gómez y Reuqav Ingenieros S.L., ha sido el proyecto ganador del concurso para la construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confiado en que el proyecto vaya "lo más rápido que se pueda" a fin de que la obra pueda entrar en licitación "este mismo 2026".

Así se ha conocido este viernes durante la entrega de Premios al Proyecto Constructivo de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud, en el que ha estado presente García-Page; el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, y el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio.

García-Page ha felicitado a los ganadores del concurso porque "han captado perfectamente la intención de la universidad", del Gobierno regional y de la propia ciudad y porque responden "a un ideal de ambición". "El objetivo ahora es hacer el proyecto este año lo más rápido que se pueda, pero también lo más exacto", ha indicado.

En este contexto, ha avanzado que en los nuevos contratos-programas, van a plantear que la ciudad de Talavera de la Reina, además del rango de Campus, tenga "nuevos estudios y nuevas titulaciones".

La empresa que ha logrado la adjudicación del proyecto constructivo de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera ha recibido una dotación económica de 10.000 euros. La misma cantidad que han recibido la segunda y tercera clasificadas, 'Tempus Fugit' de Estudio Chile 15 SLP, Estudio Beldarrain SLP, Promec SA y Pedro Montes; y Arquitectos Ayala SLP, ACH Acondicionamiento, calefacción y Humectación SLP, Emilio Rodríguez.

El cuarto, quinto y sexto puestos, dotados con 5.000 euros en cada caso, han correspondido, a García Rodríguez Alcoba Oficina de Arquitectura SLP e IP21 Ingeniería de Proyectos SL; Matos Castillo Arquitectos SLP, Nestor Montenegro, Ingeniería de Estructuras e Instalaciones Tres de Tres SL y Alberto López, y Estudio AIA Arquitectos Ingenieros Asociados SA., Roberto Gómez y, Sergio Herrera.

CENTRO DE ATENCIÓN POLICLÍNICA

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha agradecido la presencia de las seis empresas finalistas, "representantes de las 19 que se presentaron al concurso de ideas", así como su "talento" a la hora de elaborar los proyectos.

El que ha sido premiado tiene más de 9.300 metros cuadrados, en los que se concretarán 20 aulas, y espacios reservados para laboratorios de docencia y para laboratorios de investigación, así como "una cuestión pionera" como es el Centro de Atención Policlínica que servirá para prácticas multidisciplinares, para todas las titulaciones que se imparten en Talavera como enfermería, podología, terapia ocupacional y logopedia.

El consejero, que ha indicado que el recorrido para llegar hasta aquí "no ha sido corto, ha sido bastante largo", desde la cesión de los terrenos al concurso de ideas, ha avanzado que "en los próximos días, y espero que no se retrasen mucho", se producirán las firmas de contrato y comenzarán las obras.

Finalmente, ha destacado que esta puede ser "una de las legislaturas en las que más impulso le estamos dando a las infraestructuras universitarias" teniendo en cuenta que está en marcha el Campus Biosanitario en Ciudad Real, también "en muy buena marcha" el campus de Guadalajara y que próximamente comenzarán las obras de este campus en Talavera.

RECTOR: "UN DÍA QUE CELEBRAMOS CON EMOCIÓN"

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha comentado que "hoy damos ese paso decisivo" hacia la nueva Facultad de Ciencias de la Salud, que "será un elemento que va a beneficiar la formación universitaria en Talavera de la Reina, pero también en toda la Universidad". "Es un día que celebramos con emoción".

"La Universidad en Talavera ha crecido mucho, ha crecido en investigación y ha crecido en personas, con lo cual necesitábamos desde hace mucho tiempo este edificio", ha reconocido.

En Talavera, en los últimos seis años, ha pasado de tener 767 estudiantes de Ciencias de la Salud a 1.046, un incremento del 40 por ciento sólo en lo que es este ámbito.

"La necesidad de la facultad era obvia, y empezamos a trabajar en ella hace mucho tiempo, porque había dos opciones. Una, ampliar el espacio aquí, que hubiera sido insuficiente, y otra, intentar ir a un edificio nuevo".

Además, el rector ha subrayado que se va a hacer la facultad pensando en la docencia, en la investigación, pero también "en la sociedad de Talavera, fundamentalmente, pero también de la región". Son casi 9.300 metros cuadrados de edificio, más los 2.700 metros de aparcamiento.

De otro lado, ha destacado que Talavera de la Reina va a pasar de sede a campus. En el anteproyecto de estatutos de la universidad que se está elaborando y que se pondrá en exposición pública en un plazo breve de tiempo, aparecerá ya Talavera de la reina como campus universitario.

"El estatuto es un estatuto valiente. Estoy convencido, espero que la comunidad universitaria sepa valorarlo, y yo creo que si estáis convencidos, creo que hay que votarlo y aprobarlo" porque "no se pueden hacer cosas distintas si siempre tenemos las mismas estructuras".

Por su parte, la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras, Inmaculada Gallego, ha apuntado que la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera pretende dar respuesta a demandas docentes e investigadoras existentes, "pero que se llevan poniendo de manifiesto ya hace años", fundamentalmente a partir de la implantación de las nuevas titulaciones en 2018-2019.

ALCALDE: QUE ABRA "CUANTO ANTES"

El alcalde de Talavera de la Reina ha confiado en que la Facultad de Ciencias de la Salud abra sus puertas cuanto antes. "La nueva Facultad tiene que ser una realidad porque va a contribuir no sólo a enriquecer la oferta educativa de la ciudad, sino la oferta educativa de Castilla-La Mancha".

"Esta ciudad, como cabecera de las Tierras de Talavera, demanda, y debe seguir demandando, esas inversiones que la igualen respecto a otros puntos de la región", ha señalado José Julián Gregorio.

Según ha afirmado Gregorio, "aunando esfuerzos entre administraciones siempre se llega a buen puerto". Además, ha manifestado que los ciudadanos tienen que percibir de forma tangible que Talavera es tratada por todas las administraciones como se merece.

EMPRESA GANADORA

Por parte de la empresa ganadora ha tomado la palabra Rodrigo Martínez, quien ha señalado que el proyecto nace de una voluntad pública, de una voluntad cívica, y se estructura básicamente en tres partes.

"Vamos a dar todo lo posible durante el proyecto para que realmente salga bien y que dentro de poco se pueda poner la primera piedra", ha recalcado.

Finalmente, ha insistido en que van a hacer "un gran esfuerzo" por hacer un buen proyecto y que todo salga bien y que la Facultad de Ciencias de la Salud tenga el reconocimiento que debe y que de alguna manera el edificio represente los valores de la universidad y represente los valores de la arquitectura que hacen mejor la sociedad y la vida.