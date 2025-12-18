Guadalajara concluye su concurso Guadaschool 2025 coronando como campeón al colegio 'El Doncel'

Guadaschool 2025. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio Buero Vallejo ha acogido este jueves la fase final de GuadaSchool, el proyecto educativo y deportivo impulsado por el Ayuntamiento de Guadalajara que, en su segunda edición, ha duplicado la participación y se consolida como una iniciativa de ciudad.

Con todo el patio de butacas animando sin descanso a sus representantes, los escolares han vivido una auténtica fiesta educativa y deportiva, donde cada respuesta correcta se celebraba como un gol y cada intervención arrancaba aplausos y vítores, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

"El espíritu de GuadaSchool se ha hecho patente, rivalidad positiva, trabajo en equipo y diversión compartida entre colegios que han convertido la gran final en un espectáculo de energía y valores", ha señalado el concejal de Deportes, Armengol Engonga.

"Queremos que escolares de Guadalajara aprendan que el esfuerzo, la cooperación y el respeto son tan importantes como ganar. Esta segunda edición demuestra que vamos por el buen camino, con más participación y con actividades que enriquecen la formación", ha añadido.

En esta edición han participado 28 equipos, procedentes de 14 colegios de 5º y 14 colegios de 6º de Primaria, que han competido en tres jornadas deportivas previas, dedicadas a atletismo y fútbol; balonmano, baloncesto y voleibol, y finalmente, piscina, la gran novedad de este año.

La fase cultural celebrada este jueves es la gran final, en la que han estado presentes todos los colegios participantes, sumando puntos definitivos a los acumulados en las pruebas deportivas, respondiendo a preguntas elaboradas por cada centro escolar, lo que refuerza el carácter educativo y colaborativo del programa.

Tras esta última prueba, el Colegio El Doncel se ha proclamado ganador absoluto en ambas categorías, logrando así un doble triunfo en la edición 2025.

Tras el colegio El Doncel ha quedado, en la categoría de 5º de Primaria, en segundo lugar el colegio Maristas y en tercer lugar, San Pedro Apostol.

En la categoría 6º de Primaria, ha ganado igualmente El Doncel, con el colegio Maristas en segundo lugar y Ocejón como tercer clasificado.

El colegio vencedor ha recibido la copa itinerante, un trofeo que se entrega cada año al centro ganador y que simboliza el espíritu de continuidad del programa.

Además, todos los participantes han recibido una camiseta conmemorativa como recuerdo de esta experiencia.

Las clasificaciones previas, disponibles en la web municipal, situaban al Colegio El Doncel en cabeza, posición que ha confirmado en esta jornada cultural.