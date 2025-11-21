Guadalajara exhibirá un 'Bosque Navideño' creado por 3.500 escolares para fomentar el reciclaje

GUADALAJARA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado la campaña 'Magos del Reciclaje. Bosque Navideño', una iniciativa educativa y creativa realizada junto a Ecoembes y Valoriza, que este año alcanza una participación récord.

El concejal de Servicios Municipales, David García, ha visitado el Colegio Diocesano Cardenal Cisneros para mostrar el carácter didáctico del proyecto, cuyo objetivo es concienciar a los escolares sobre la correcta separación de residuos y trasladar hábitos sostenibles a los hogares. "Queremos que los niños aprendan jugando", ha señalado.

Entre el 14 de octubre y el 21 de noviembre, los centros educativos han participado en sesiones de 90 minutos que combinan una charla sobre reciclaje con un taller creativo en el que los alumnos elaboran adornos y su propio árbol navideño reutilizando materiales.

El resultado podrá verse desde el 5 de diciembre en la Plaza de España, donde 24 árboles reciclados, creados por más de 3.500 estudiantes de todos los colegios de la ciudad -incluido el centro de educación especial Virgen del Amparo- formarán un Bosque Navideño integrado en la iluminación festiva. Las brigadas municipales montarán las estructuras e instalarán la luz ornamental.

García ha explicado que una mejor separación de residuos reduce la tasa de gestión que paga el Ayuntamiento, aunque ese ahorro aún no repercute directamente en las familias. El Bosque Navideño permanecerá abierto durante todas las fiestas.