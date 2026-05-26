Guadalajara inicia las obras del entorno del Asilo y avanza un nuevo Plan Asfalto para 2026. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha iniciado las obras de remodelación integral del entorno del Asilo y de las calles María Pacheco y Padre Félix Flores, una actuación incluida en el Plan Asfalto 2025 que supondrá una inversión superior a los 450.000 euros y que servirá, además, como antesala de un nuevo y "ambicioso" plan de asfaltado para 2026 que llegará a distintos barrios de la ciudad.

Así lo ha avanzado este martes el concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, durante la presentación de unos trabajos que tendrán un plazo de ejecución de seis meses y que afectarán a más de 3.000 metros cuadrados del entorno urbano.

El edil ha explicado que la actuación persigue "modernizar" esta zona del casco histórico mediante una reforma integral que incluirá renovación de pavimentos, asfaltado, alumbrado, señalización y redes de saneamiento y abastecimiento, además de mejoras en accesibilidad y seguridad vial.

Uno de los principales cambios será la reorganización del tráfico en el entorno del aparcamiento de María Pacheco, que mantendrá su uso como estacionamiento pero pasará a funcionar con un único circuito de circulación para evitar cruces conflictivos y agilizar la movilidad.

De este modo, la calle María Pacheco tendrá un único sentido de bajada desde el acceso de la calle del Amparo y el acceso al aparcamiento se realizará por la parte inferior, mientras que la salida se efectuará por la zona superior, junto a la intersección con Padre Félix Flores, por la que se podrá entrar y salir.

Según el Ayuntamiento, esta modificación permitirá eliminar el actual cruce bidireccional donde, de acuerdo con informes de movilidad, se habían producido accidentes. La reorganización convertirá el aparcamiento en un circuito de sentido único, aunque desde la salida superior se mantendrán distintas opciones de conexión hacia el entorno de Félix Flores y el resto de vías próximas.

Las obras supondrán además una ampliación de las aceras en María Pacheco, especialmente en el tramo junto al parque de La Concordia hasta el árbol caído, donde actualmente el paso resulta insuficiente para sillas de ruedas o carros infantiles. Tras la actuación, las aceras alcanzarán entre dos y dos metros y medio de anchura, superando así las medidas mínimas de accesibilidad universal.

El proyecto contempla igualmente la creación de una pequeña plaza frente al Asilo, donde se trasladará la estatua de Santa Teresa Jornet. Este nuevo espacio incorporará mobiliario urbano, una rampa accesible y una plataforma elevada para mejorar la integración peatonal del entorno.

En cuanto al aparcamiento, López Pomeda ha señalado que la pérdida de plazas será "mínima", pasando de unas 80 actuales a 75 tras la reorganización. El sistema de zona azul y zona roja se mantendrá en términos similares a los actuales, aunque el Ayuntamiento estudiará posibles ajustes si fueran necesarios.

AFECCIONES DURANTE LAS OBRAS

Los trabajos comenzaron oficialmente el pasado 18 de mayo y desde el 25 de mayo permanece prohibido estacionar en el aparcamiento de María Pacheco, aunque se mantiene el acceso a los garajes para residentes. El Ayuntamiento ha pedido disculpas por las molestias y recomienda atender a la señalización provisional instalada en la zona.

El concejal ha señalado que el grueso de la obra se ejecutará durante el verano para minimizar afecciones al tráfico y a los vecinos, y ha asegurado que el cronograma prevé que la movilidad quede garantizada durante las Ferias y Fiestas de Guadalajara, previstas dentro de aproximadamente tres meses y medio.

Aunque la obra podría no estar completamente finalizada para entonces, el equipo de Gobierno confía en que los trabajos estén lo suficientemente avanzados como para permitir el tránsito normal de vehículos y peatones, quedando únicamente remates o actuaciones menores pendientes.

NUEVO PLAN ASFALTO Y ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Durante su comparecencia, López Pomeda ha avanzado además que el Ayuntamiento presentará "en breve" el nuevo Plan Asfalto 2026, que incluirá proyectos distribuidos por distintos barrios de la ciudad y no solo en el casco histórico. Según ha indicado, algunos de esos proyectos están ya redactados e incluso adjudicados.

Preguntado por las críticas del exalcalde socialista Alberto Rojo sobre la falta de reuniones entre Ayuntamiento y Junta de Comunidades relación con la estación de autobuses, el edil ha defendido que la alcaldesa, Ana Guarinos, "siempre ha estado dispuesta" a reunirse con cualquier administración para mejorar la ciudad.

No obstante, ha recordado que la competencia y la titularidad catastral de la estación corresponden actualmente a la Junta de Comunidades, administración a la que ha instado a actuar o a solicitar colaboración municipal si lo considera necesario.