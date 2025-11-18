La Guardia Civil desarticula un grupo dedicado al robo de cobre en localidades de Alicante y Albacete

ALBACETE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a una cuarta por su presunta implicación en una serie de robos de cobre cometidos en múltiples localidades de las provincias de Alicante y Albacete.

La investigación ha permitido desarticular un grupo criminal que actuaba de manera continuada y organizada con el objetivo de lucrarse mediante la venta ilícita de cobre robado, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

El día 24 de septiembre, tras la sustracción de casi 700 metros de cable de cobre en la localidad de Pinoso, el Equipo contra Robos en el Campo (ROCA) de la Compañía de Ibi inició las investigaciones.

Durante las primeras actuaciones los agentes lograron identificar a dos de los presuntos autores a los que les constan numerosos antecedentes por hechos similares.

Las indagaciones posteriores permitieron determinar que, desde el mes de agosto, habían cometido numerosos hurtos de cableado, de manera sistemática, en diferentes poblaciones, llegando a sustraer cerca de 3.000 kilogramos de cobre y causando un perjuicio económico que supera los 50.000 euros a distintos ayuntamientos.

El modus operandi era siempre similar: los autores actuaban de madrugada, trasladaban el material sustraído hasta una zona dónde eliminaban el recubrimiento plástico y, posteriormente, lo vendían en un centro de reciclaje.

Durante la madrugada del 31 de octubre, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Onil sorprendieron a uno de los investigados cargando cobre en el maletero de un vehículo.

Al verse sorprendido el individuo inició una huida, no logrando los agentes detenerlo en ese momento.

El 7 de noviembre, en un dispositivo de vigilancia discreta, agentes del Equipo ROCA de Ibi detuvieron a dos de los implicados cuando se disponían a vender 120 kilogramos de cobre sustraídos horas antes en la localidad de Salinas.

En la intervención se recuperó también documentación de dos personas, utilizada para anotar ventas previas de varios cientos de kilos de cobre. En días posteriores fue detenido un tercer autor.

Asimismo, ha sido investigado el responsable del centro de reciclaje donde se realizaban las ventas por un presunto delito continuado de receptación, habiendo obtenido un beneficio aproximado de 15.000 euros en apenas tres meses mediante la adquisición de varias toneladas de cobre procedente de los robos.

Los delitos esclarecidos que se cometieron en los municipios alicantinos de Pinoso, Onil, Salinas y San Vicente del Raspeig, así como en las localidades albaceteñas de Albatana, Caudete, Fuente Álamo y Ontur, han sido resueltos gracias a la eficaz colaboración entre las unidades ROCA de Ibi, Almansa y Hellín, así como de las Policías Locales de Onil y Elda.

Los detenidos son dos varones de 36 y 41 años y una mujer de 38 años y el investigado es un varón de 26 años.

Se les imputan 11 delitos de hurto, el delito de receptación, falsedad documental y otro contra la seguridad vial a cada uno en su grado de participación.

Han sido puestos a disposición de los Juzgados de San Vicente y Novelda que han decretado libertad con cargos.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de Ibi (Alicante) que ha contado con la colaboración de los Equipos ROCA de Almansa y Hellín (Albacete) y con las Policías Locales de Onil y Elda (Alicante).