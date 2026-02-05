Hellín acoge hasta el 20 de marzo 'Lágrimas de Pasión', una exposición sobre la imagen María en su Semana Santa

Cartel de la exposición. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Semana Santa de Hellín (MUSS) acogerá del 20 de febrero al 20 de marzo de 2026 la exposición municipal de Cuaresma 'Lágrimas de Pasión. La imagen de María en la Semana Santa de Hellín', una muestra que pone el foco en la figura de la Virgen María como eje espiritual, artístico y devocional de la Semana Santa hellinera.

La presentación de la exposición ha tenido lugar en el propio MUSS, ante el trono de Nuestra Señora de la Soledad, la imagen mariana más antigua de la Semana Santa de Hellín y uno de los principales símbolos devocionales de la ciudad. Un escenario cargado de significado, en un momento especialmente relevante, marcado por la adhesión mayoritaria de cofradías e instituciones al expediente para la Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad.

El alcalde de Hellín, Manuel Serena, ha señalado que esta exposición nace "desde el respeto a las tradiciones, el amor al patrimonio y la conciencia profunda de lo que la Semana Santa representa para la ciudad", enmarcando la iniciativa dentro del tiempo de Cuaresma como un periodo de recogimiento, reflexión y mirada interior.

'Lágrimas de Pasión' acogerá en un mismo espacio nueve imágenes marianas de la Semana Santa de Hellín, permitiendo su contemplación pausada, fuera del contexto procesional, y poniendo en valor tanto su calidad artística como su dimensión simbólica y espiritual, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las imágenes que formarán parte de la muestra son Nuestra Señora de la Soledad, imagen más antigua de la Semana Santa de Hellín; Nuestra Señora de la Amargura, primera talla del escultor hellinero José Zamorano; Santísima Virgen de las Angustias, obra de Víctor de los Ríos; María Santísima de las Penas, de José Zamorano; Nuestra Señora del Perdón, de José Zamorano; Nuestra Señora de la Esperanza, del escultor Antonio Espadas; Nuestra Señora de la Caridad, obra de la gaditana Ana Rey; María Santísima de la Alegría, del imaginero manchego Eduardo Sánchez; María Santísima del Desconsuelo, del sevillano Fernando Aguado.

Desde la organización se ha subrayado que, aunque dos imágenes muy queridas como Nuestra Señora del Dolor y Nuestra Señora de los Dolores no estarán presentes en la exposición por decisión de sus respectivas Juntas Directivas, podrán seguir siendo visitadas en sus centros de devoción.

La exposición ha sido posible gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento de Hellín, el Museo de la Semana Santa, la Diócesis de Albacete, las cofradías y hermandades, así como de numerosas personas que han colaborado de manera desinteresada para hacer realidad esta muestra antológica del patrimonio cofrade local.

'Lágrimas de Pasión' se presenta como una invitación al silencio, la contemplación y el reconocimiento de las raíces culturales y espirituales de Hellín, consolidando al MUSS como un espacio de referencia para la difusión y puesta en valor de la Semana Santa hellinera. La inauguración será el próximo viernes 20 de febrero a las 20.00 horas en el Museo de Semana Santa.