Hellín se llena de cine en la V edición de su festival internacional, que crece en patrocinadores y premios

HELLÍN (ALBACETE)

El Festival Internacional de Cine de la ciudad albaceteña de Hellín (Feche) ha arrancado este sábado la gala inaugural con una entrega de reconocimientos a los actores Óscar Hidalgo y Juanjo Ballesta en el restaurante M-Lía, en una quinta edición que crece en patrocinadores, premios y con una programación de proyecciones de películas y cortometrajes que se alarga hasta el 21 de noviembre.

El director del festival, Ismael Olivares, ha explicado cómo el festival ha vivido un impulso este año con la mejora de calidad y de contenido, que suma ahora una sección de largometrajes y otra de documentales, así como sus charlas sobre cine y tema social, en esta edición centradas en el problema del acoso escolar.

"Este año recibimos una lista de cerca de 1.000 propuestas de proyección, atrayendo cada vez creadores que están más altos en el listón", ha detallado Olivares, quien ha resaltado que la iniciativa que nació como un proyecto humilde se ha convertido "en otra arista cultural que genera turismo y cultura" en la ciudad respaldada por unos 30 promotores privados, así como la Diputación de Albacete y el Consistorio de la misma localidad.

El alcalde de Hellín, Manuel Serena, ha mostrado su orgullo por un evento que comenzó como un certamen de cortos y se proyecta hoy "como un festival de cine con una gran respuesta por parte del público y del mundo cinéfilo, pero también por parte de empresarios, emprendedores y las administraciones".

"Estoy emocionado porque no me esperaba que esto pudiera ocurrir en Hellín", ha confesado el primer edil, quien asegura que Feche se consolida "como un proyecto de comarca y del sur de toda la provincia de Albacete que quiere crecer y que seguirá creciendo", tal y como ha evidenciado este año con proyecciones a todas las pedanías del pueblo de 30.000 habitantes a través de su sección 'Mirada Rural' y con cortos infantiles para los escolares con la iniciativa de 'Feche Kids'.

La concejal de Cultura, María Dolores Valencia, ha resaltado que Feche está "fomentando el mundo cinéfilo del pueblo de Hellín, gracias a la oportunidad de disfrutar de cortometrajes de autor, documentales y a través de una sección especial para cortos producidos por autores locales". Este año, además, ha habido un "gran éxito de participación" a través de talleres de cortos de la mano del director conquense Enrique Bureo.

El torero reconvertido a actor Óscar Higares, protagonista de series como 'Cuando nadie nos ve' o 'Entrevías', ha agradecido el reconocimiento a su trabajo a través del premio especial del Festival, asegurando que lo ha recibido "con mucha emoción gracias al fruto de una trayectoria y de una carrera que me voy labrando con muchísimo esfuerzo".

Por su parte, el actor Juanjo Ballesta, que ha interpretado papeles en películas como 'El Bola' o 'Un hombre de acción', ha resaltado que ha sido recibido en Hellín "como en casa" tras recibir el premio Leyenda del evento y ha afirmado que se trata de un festival "que representa lo que yo soy, que ha comenzado desde abajo y se ha convertido en un evento muy potente cada año más imprevisible y más bonito".

El periodista y presentador de la gala inaugural, Álex Álvarez, ha afirmado que Feche se trata de un evento del mundo del cine "que está teniendo mucho ruido" y ha logrado "atraer a primeras figuras".

"Soy un amante del cine y sobre todo de nuestro cine regional de Castilla-La Mancha", ha confesado Álvarez, quien ha garantizado "llenarse de orgullo" con el éxito logrado.

La V edición del Festival Feche dispone además de una ruta de la tapa inspirada en películas y actividades y proyecciones cinematográficas repartidas por el Café del Teatro, la Escuela de Baile Jennifer Sánchez o la Casa de la Cultura de Hellín.

La clausura del festival será el viernes 21, con una ruta para la Film Comission por la mañana y una gala final en el Teatro Victoria a las 20.30 en la que se realizará una entrega de premio de honor al actor Daniel Grao.