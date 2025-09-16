Herido grave un niño de 12 años tras ser atropellado por una carroza en las fiestas de Guadalajara

GUADALAJARA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 12 años de edad ha resultado herido grave tras ser atropellado en la calle del Ámparo de Guadalajara, cuando se celebraba el desfile de carrozas de la Feria y Fiestas de la ciudad.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 han informado a Europa Press que el accidente tuvo lugar sobre las 21.15 horas.

El menor fue atendido y trasladado por una UVI al hospital de la ciudad, en un operativo en el también participaron agentes de la Policía Local