Instituciones conquenses ofrecen un "puente de plata" a las empresas chinas que quieran asentarse en Cuenca

Una delegación de autoridades del distrito de Guangling en Cuenca - EUROPA PRESS

CUENCA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de autoridades del distrito chino de Guangling, liderada por el alcalde de Yangzhou, Zheng Haitao, ha devuelto la visita a la delegación conquense que viajó a esta región china para conocer empresas y captar inversiones para la provincia de Cuenca.

La Diputación de Cuenca ha acogido la recepción los dirigentes y empresarios asiáticos para seguir avanzando en el desarrollo de los protocolos de colaboración que se empezaron a forjar durante la visita a China promovida por el proyecto Invierte en Cuenca.

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha comentado que allí "conocimos de primera mano el funcionamiento de un polígono industrial donde empresas mixtas, de capital europeo y capital chino, funcionaban a la perfección".

Las instituciones conquenses han tomado nota de ese modelo y, según Martínez Chana, el reto es que "Cuenca pueda servir de puerta de entrada y que, a su vez hagamos que nuestras empresas puedan ir a China a vender sus productos e incluso poder instalarse allí".

En este caso, el presidente provincial considera que "hay predisposición por ambas partes" y ha abogado por "que todos los condicionantes que puedan existir desaparezcan y brindemos a las empresas chinas las posibilidades de poder instalarse.

En lo que se refiere a la Diputación, Martínez Chana asegura que ofrecen un "puente de plata" a esas compañías y buscará que no falte suelo industrial ni energía a estos proyectos empresariales que quieran venir a Cuenca.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Cuenca, David Peña, ha dado las gracias a la Junta de Comunidades y a la Diputación, y especialmente al vicepresidente primero José Luis Martínez Guijarro y a Álvaro Martínez Chana, y "por tener claro cuál es el futuro empresarial de la provincia".

Peña ha comentado que el objetivo de aquel viaje a China fue "intentar mover el árbol" y ha manifestado que "nos encontramos en deuda con la región de Yangzhou, que nos han devuelto la visita en apenas dos meses".

Finalmente, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha indicado que ambas visitas "van a ser el punto de partida de relaciones empresariales e industriales entre los dos territorios que se tiene que plasmar en la ejecución de proyectos concretos en la provincia de Cuenca".

Martínez Guijarro ha recordado que Junta de Comunidades y Diputación marcaron entre los objetivos de la legislatura la industrialización de la provincia de Cuenca "para poder competir con otros territorios".

"Estamos hablando de contar con suelo industrial suficiente y no tener ninguna dificultad desde el punto de vista de suministro de energía, de agua, que es lo que finalmente acaban requiriendo los empresarios cuando buscan posibles alternativas para ubicar sus empresas y, al mismo tiempo, facilitarles todos los trámites para la implantación" ha precisado.

En el caso de las empresas chinas, el vicepresidente ha comentado que hay varias, dee distintos sectores de la economía que pueden estar interesadas en ubicarse en la provincia de Cuenca: "Allí tuvimos algunos contactos y alguna empresa que está viendo y está analizando esa posible ubicación".

Ha recordado que en Castilla-La Mancha, "en los últimos diez años, la inversión extranjera ha sido de más de dos mil millones de euros" y considera que, en estre otras cuestiones, esto se debe a los "esfuerzos muy importantes" que está haciendo la administración en materia de simplificación administrativa, "pensando fundamentalmente en agilizar los trámites y acompañar a las empresas que quieren ubicarse en la comunidad autónoma".