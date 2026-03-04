La Junta amenaza con rescindir el contrato con Monbus para la línea Toledo-Talavera si no ofrece "soluciones inmediatas"

Archivo - Autobús de Monbus. - MONBUS - Archivo

TOLEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha advertido de que podría rescindir el contrato para el servicio de la línea de autobus Toledo-Talavera con la empresa Monbus si esta no ofrece "soluciones inmediatas" para corregir las deficiencias en la prestación de dicho servicio.

Así lo ha indicado la portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, que, a preguntas de los medios, ha desvelado que este mismo martes se produjo una reunión entre la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, y representantes de la empresa en la que desde la Administración autonómica se exigió "el cambio de flota y la mejora de los cuadrantes".

"Si no se producen soluciones inmediatas, el contrato puede derivar en la rescisión. Queremos que el servicio se preste, pero no de cualquier manera", ha aseverado la portavoz, abundando en que el servicio público de transporte en la región "debe cumplir los estándares de calidad y de puntualidad".

"Quien se presenta a un concurso para gestionar este servicio tiene que estar a la altura y prestarlo con los estándares que el Gobierno de Castilla-La Mancha marca y, si no se cumple, iremos a la rescisión del contrato. Que no piensen que por nuestro ansia de prestar el servicio les vamos a pasar todo, porque no es así", ha espetado.