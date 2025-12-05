La Junta refuerza su apuesta por la inclusión con 159 millones para discapacidad en 2026

Bárbara García Torijano en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 5 Dic. (GUADALAJARA) -

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha reivindicado este viernes en Guadalajara el papel protagonista de las personas con discapacidad en el diseño de las políticas públicas, durante su atención a los medios antes de inaugurar la jornada 'Creación de alianzas estratégicas multisectoriales para una sociedad inclusiva', celebrada en la Delegación Provincial de Bienestar Social.

García Torijano ha subrayado que Castilla-La Mancha afronta las próximas semanas la aprobación de los presupuestos de 2026, que incluyen la mayor partida de Bienestar Social en la historia de la región, con 953 millones de euros, de los cuales 159,1 millones se destinan de forma directa al ámbito de la discapacidad.

"Es un presupuesto que consolida los recursos actuales y proyecta los que ya están en marcha", ha señalado.

Prioridad: empleo y vivienda La consejera ha remarcado que las inquietudes de las personas con discapacidad son idénticas a las del resto de la ciudadanía.

"El empleo y la vivienda son fundamentales", ha afirmado a preguntas de los medios, destacando que aún persisten barreras que dificultan el acceso al mercado laboral.

En este sentido, ha puesto en valor las convocatorias de plazas públicas específicas para personas con discapacidad, así como los ejemplos de éxito dentro de la propia administración.

"El empleo les da acceso a una vivienda, y la vivienda con apoyos les permite una vida independiente, que es lo que buscamos para cualquier ciudadano", ha recalcado.

Viviendas con apoyo: 12 nuevas aperturas Uno de los ejes estructurales de la estrategia regional para el próximo año será la ampliación del modelo de vivienda con apoyos, financiado con fondos europeos y alineado con los estándares recomendados por la Unión Europea y organizaciones como Plena Inclusión.

En 2026 se pondrán en marcha 12 de las 16 viviendas previstas en el plan regional: seis en Torrijos, cuatro en Guadalajara y dos en Alcaraz.

Según la consejera, estas viviendas permitirán que personas con discapacidad, incluso aquellas con grandes necesidades de apoyo, puedan vivir "con autonomía y en un entorno similar al de cualquier hogar", con el respaldo de profesionales y entidades del tercer sector.

Más de 300 proyectos del tercer sector y apoyo a ayuntamientos De los 159,1 millones destinados al área, 89 millones financiarán la red de recursos y servicios gestionados por entidades sociales, fundaciones y proyectos impulsados mediante fondos del IRPF.

La convocatoria destinada a entidades privadas movilizará 71 millones de euros, con la previsión de aprobar alrededor de 300 proyectos presentados por 141 organizaciones.

El Gobierno regional también respaldará a 31 ayuntamientos con 7 millones de euros para la gestión de servicios vinculados a la discapacidad.

Además, el IRPF financiará 4,3 millones para desarrollar 69 proyectos adicionales en 2026.

La jornada celebrada este viernes en Guadalajara forma parte de la Semana de la Discapacidad y se ha concebido como un espacio en el que las propias personas con discapacidad establecen los temas prioritarios de debate: empleo, inclusión, igualdad, orientación sociolaboral y autonomía personal.

"Son ellas quienes plantean, quienes hablan y quienes marcan el camino.

Nuestra responsabilidad como administración es escuchar y orientar las políticas por donde la ciudadanía nos indica", ha concluido García Torijano.

La consejera ha insistido en que Castilla-La Mancha seguirá trabajando para garantizar una "accesibilidad universal real", apoyando al tercer sector y reforzando los recursos que permitan avanzar hacia una sociedad más inclusiva.