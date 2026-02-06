Junta resuelve que la ampliación de producción de la factoría de Schreiber Foods España en Talavera no precisa DIA

TOLEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Calidad Ambiental ha resuelto que la modificación de la planta industrial de derivados lácteos que Schreiber Foods España, S.L. tiene en Talavera de la Reina no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Dicho organismo concluye que la ampliación de la producción propuesta no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que estipula el propio Gobierno regional.

Así consta en la resolución de dicha dirección general publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de este viernes, que recoge Europa Press, en la que se indica que la modificación presentada por esta planta industrial de derivados lácteos, ubicada en la carretera de Extremadura, kilómetro 126, polígono 12, parcela 9.000 de Talavera de la Reina, pretende llegar a un incremento en la producción de la planta de 80.723 a 190.590 toneladas anuales de producto terminado.

El objeto del proyecto básico presentado va a suponer un incremento "muy significativo" en el consumo de agua pasando de 319.160 metros/año a 1.033.638 metros/año.

Con esta modificación se aumenta a 11 líneas el proceso productivo, añadiendo 6 líneas a las 5 líneas iniciales. La producción de las nuevas líneas asciende a 114.503 toneladas al año, lo que supone una producción anual total de 195.026 toneladas al año.

Al no haber modificaciones en las instalaciones de proceso y tratamiento de leche, la empresa va a construir edificaciones nuevas, sólo modificaciones dentro de las existentes, consideradas como obras menores.

Schreiber Foods España, S.L., que inició este proceso de modificación el 19 de diciembre de 2022, ha solicitado en dos ocasiones al Ayuntamiento de Talavera de la Reina que se pronunciara sobre la posible dotación de agua a las instalaciones y vertido a la EDAR municipal.

La respuesta del Consistorio fue aportada el 23 de mayo de 2025, especificando que se concede al promotor la cantidad solicitada para la captación de agua, además de especificar que la EDAR municipal es capaz de tratar el vertido procedente de la propia actividad de la planta.

Considera la Dirección General de Calidad Ambiental que las principales repercusiones del proyecto son la utilización de recursos naturales como el agua utilizada en el proceso de actividad de la planta, además del aumento del tránsito de camiones entrando y saliendo de la planta. Añade que dicho impacto se contrarrestará con las medidas adoptadas para minimizar los impactos ambientales que afecten al suelo, fauna y flora.

Esta modificación también cuenta con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de fecha 3 de octubre de 2023.

Concluye el departamento que dirige Tomás Villarrubia que el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución.

El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia.

En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.