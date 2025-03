La lluvia no impide que C-LM marche contra la tendencia "involucionista" que "amenaza" los derechos conquistados

TOLEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los efectos que la borrasca Jana está dejando en la región no han impedido que muchas personas se hayan echado a las calles de Toledo, Cuenca y Guadalajara, ciudades que, en la mañana de este sábado, han celebrado diferentes marchas con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Las de Albacete y Ciudad Real se van a celebrar esta tarde.

La marea morada que ha recorrido las principales ciudades castellanomanchegas ha coreado gran diversidad de cánticos y vociferado numerosas demandas, en una tabla reivindicativa en la que se ha colado un mensaje de alerta contra la tendencia "involucionista" que "amenaza" los derechos conquistados tras una larga lucha.

En Toledo, según datos de la Delegación del Gobierno, han participado unas 700 personas, que han respondido a la convocatoria de la Plataforma 8M que, bajo el lema 'Todas las mujeres. Todos los derechos. Todos los días' ha entregado este año su premio 'La teta violeta' a 'Las kelys'.

Con este galardón la plataforma, formada por organizaciones de Toledo que luchan contra la violencia de género y buscan una sociedad igualitaria, ha querido visibilizar la problemática profesional de estas trabajadoras de la limpieza en hoteles y otros espacios.

En declaraciones a los medios, una de sus portavoces, Gaby, ha denunciado la sobrecarga de trabajo, las enfermedades laborales o "la jubilación a los 58 años por trabajo penoso" que sufre este colectivo, conformado en un 95% por mujeres.

Por su parte, la portavoz de la plataforma convocante, Ana Miranda, ha explicado que en la tabla reivindicativa siguen estando prácticamente las mismas cuestiones pues, aunque "se dan pasitos" en materia de igualdad, "todavía queda mucho camino".

"Además ahora tenemos una amenaza, que es el fascismo encubierto que representa la derecha, el PP. Estamos temiendo que nuestros derechos se vuelvan para atrás. Pero nosotras no vamos a dar ni un paso atrás y vamos a seguir peleando por los derechos de todas, incluso de las que han dicho que la gente está cansada de oír 8M y feminismo en esta ciudad".

De este modo, Miranda, hija de la histórica Carmen Calvo, 'Pizqui', una de las mujeres fundadoras del Consejo Local de la Mujer en Toledo, cuya labor fue ensalzada este viernes por la cineasta Iciar Bollaín al recibir el Premio Internacional a la Igualdad de Género 'Luisa de Medrano' que otorga el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha arremetido contra el ausente equipo de Gobierno 'popular'.

En concreto, ha criticado la no presencia de la edil de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, que, a su entender, no ha querido estar "donde están unidas todas las feministas de verdad", para no ver esa unidad que "ella no es capaz de conseguir", porque "sus políticas no van en la dirección que deben".

Dicho esto, también ha atacado a los 'populares', que gobiernan con Vox, por hacer coincidir la entrega de premios 'Toledo con nombre de mujer' con la tradicional manifestación, cuestionando, además, que entre los galardonados esté Cáritas Diosesana. "No le encuentro la relación con el feminismo".

"Me gustaría saber si el señor alcalde, que es el presidente del Consejo Local de la Mujer, va a aparecer hoy en esos premios. Me consta que el año pasado no fue, pero sí que, alguna tarde, se ha ido a merendar con las mujeres de esta asociación tan preciosísima, que se dedican a gritar en las clínicas donde las mujeres van a abortar", ha dicho en alusión a Red Madre.

La portavoz de la Plataforma 8M ha terminado recordando al equipo de Gobierno que el Consejo Local de la Mujer es un órgano "consultivo, no decorativo". "Parece que en esta ciudad es para lo que lo tienen", ha concluido lamentando.

LA MARCHA SE DIVIDE EN CUENCA

En el caso de Cuenca, unas 300 personas han participado en la manifestación, que ha transcurrido desde la Plaza de Toros hasta la Plaza de España.

La lluvia ha respetado hasta el final del recorrido a los asistentes a la marcha, en la que este año había dos bloques diferenciados: el de la organización convocante, el Colectivo Académico Trece Rosas y el del Bloque Crítico, que ha marchado al final del grupo.

La posición ante la prostitución era la principal discrepancia entre ambos grupos, ya que el primero defendía una postura abolicionista, frente a la regulacionista de los críticos, que han dedicado varios de sus cánticos a las trabajadoras sexuales.

Representantes del Partido Socialista, entre los que se encontraba el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, han participado con su propia pancarta en la manifestación, apoyada también por representantes de Izquierda Unida y Podemos.

El momento de mayor tensión de la jornada se ha producido en Carretería, donde Vox había instalado un puesto situado en mitad del recorrido, para repartir folletos. Varios manifestantes les han dedicado insultos, y la Policía Local ha tenido que ponerse en alerta para que la situación no fuera a mayores.

Desde la formación que lidera Santiago Abascal han asegurado que tenían los permisos municipales para situarse en este lugar de la vía pública.

La situación no ha ido a mayores y, finalmente, la manifestación ha concluido su recorrido en Carretería, donde cada uno de los bloques han leído sus propios manifiestos.

COMBATIR LOS DISCURSOS ANTIFEMINISTAS

El mal tiempo tampoco ha impedido que unas 600 personas, según la Delegación del Gobierno, acudiesen a la manifestación convocada por la Red Feminista de Guadalajara, que ha partido pasado el mediodía de este sábado de la Plaza de la Concatedral.

Tras recorrer varias algunas de las céntricas calles de Guadalajara, ha concluido ante las puertas del Ayuntamiento, donde se procedió a la lectura de un manifiesto y se volvió a reiterar la petición de la alcaldesa, Ana Guarinos (PP), para que rompa el pacto de gobierno que tiene con Vox, al que consideran el "pacto de la vergüenza".

Una marcha pacífica donde los paraguas y los chubasqueros fueron los protagonistas, pero en la que nuevamente se corearon eslóganes como 'Sola, borracha, quiero llegar' y escuchado gritos pidiendo la abolición de la prostitución.

La movilización ha estado encabezada por la Red Feminista que, bajo el lema 'Aquí seguimos las feministas', ha reivindicado los derechos conquistados por las mujeres y la necesidad de seguir luchando por una sociedad "más justa e igualitaria".

"Los derechos y libertades de los que hoy disfrutamos, como el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, a ir a la universidad o a ciclos formativos, a trabajar, a tener una cuenta bancaria o a divorciarnos, no han sido un regalo, sino el resultado de la lucha incansable de muchas mujeres que, ante la desigualdad con los hombres de su época, dieron un paso al frente. Hoy nosotras no podemos permitirnos ni un paso atrás", han señalado.

Por ello, y ante un contexto en el que "los discursos antifeministas ganan terreno, impulsados por la derecha española, representada por sus partidos políticos", entienden que la manifestación del 8M se erige como "un recordatorio de que el feminismo ha sido y sigue siendo esencial para avanzar hacia la igualdad y que gracias al mismo vivimos hoy en sociedades más justas, más democráticas y más libres".