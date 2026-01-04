C-LM activa su Plan ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos por aviso de nivel amarillo por nieve

Archivo - Quitanieves trabajando en Las Crucetillas. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Archivo

TOLEDO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activará a las 23.00 horas de este domingo, 4 de enero, en Fase de Alerta -Situación Operativa 0-, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) para toda la región.

Según informa el Ejecutivo, la dirección del Meteocam ha decretado la activación de este plan tras valorar los avisos de nivel amarillo por nevadas para mañana lunes 5 de enero, que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la tarde de hoy, y que afecta a distintas comarcas de las cinco provincias de la comunidad autónoma.

Esta misma tarde, la Aemet ha actualizado los avisos emitidos para hoy y para los próximos días en Castilla-La Mancha. Para hoy domingo día 4, continúan los avisos de nivel amarillo por acumulación de nieve en 24 horas, para las comarcas de Parameras de Molina y Serranía de Guadalajara (5 cms), ambas en la provincia de Guadalajara, con inicio a las 15.00 horas y finalización a las 10.00 horas de este lunes, día 5. La cota de nieve comenzaría a partir de los 800 metros, pudiendo nevar a cualquier cota durante la madrugada.

En esta misma provincia, para mañana día 5 de enero, la Agencia Estatal de Meteorología también ha emitido un aviso de nivel amarillo por acumulación de nieve en 24 horas para la comarca de La Alcarria de Guadalajara (2 cms), con inicio a las 00.00 y finalización a las 10.00 horas, pudiéndose registrar estas cantidades en cualquier cota.

Este mismo 5 de enero, para la provincia de Cuenca, se han emitido avisos de nivel amarillo en las comarcas de la Serranía de Cuenca (5 cms), con inicio a las 00.00 y finalización a las 20.00 horas, para La Alcarria conquense (2 cms), con inicio a las 00.00, y finalización a las 14.00 horas, y para La Mancha conquense (4 cms), con inicio a las 00.00 y finalización a las 20.00 horas. Estas cantidades están previstas a partir de unos 800 metros, pudiéndose registrar en cualquier cota durante la madrugada para las comarcas de La Alcarria y La Mancha conquenses; y en la comarca de la Serranía de Cuenca, las cantidades se pueden registrar a cualquier cota.

En la provincia de Albacete, también se ha emitido por parte de Aemet un aviso de nivel amarillo por acumulación de nieve en 24 horas para la comarca de La Mancha albaceteña (2 cms), con inicio a las 12.00 y finalización a las 00.00 horas del martes día 6. Estas cantidades se pueden registrar a partir de 900 metros al principio de día, bajando a 300 metros al final de la jornada.

AVISOS AMARILLOS EN LAS PROVINCIAS DE CIUDAD REAL Y TOLEDO

Así mismo, en la provincia de Ciudad Real se ha emitido por parte de la Agencia Estatal de Meteorología para este lunes día 5, un aviso de nivel amarillo por acumulación de nieve en 24 horas para la comarca de La Mancha de Ciudad Real (2 cms), con inicio a las 6.00 y finalización a las 18:00 horas; cantidades que se pueden registrar a partir de cualquier cota.

Y, por último, en la provincia de Toledo, se ha emitido un aviso de nivel amarillo por acumulación de nieve en 24 horas para la comarca de La Mancha toledana (2 cms), con inicio a las 6.00 y finalización a las 18.00 horas, a partir de cualquier cota.

Igualmente, para mañana lunes 5 de enero Aemet ha emitido avisos por temperaturas mínimas para las comarcas de Parameras de Molina (-8 ºC) y Serranía de Guadalajara (-6ºC), en la provincia de Guadalajara, y para la comarca de la Serranía de Cuenca (hasta -6 ºC), en la provincia de Cuenca. Avisos que se prolongarán durante el martes día 6 de enero.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección el Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

En este sentido, la activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 1-1-2 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas precipitaciones.