C-LM amplía las zonas de depuración de aguas residuales con 152 millones de euros para su gestión y mantenimiento

Archivo - Depuradora. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, va a destinar 152 millones de euros para las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales que gestiona a través de la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, dando servicio actualmente a 554.000 habitantes de 257 municipios de la región; y que va a suponer la ampliación de las zonas de depuración que pasarán a cinco.

Mercedes Gómez ha informado este martes de los acuerdos del Consejo de Gobierno en materia de agua, en concreto de la autorización de la inversión y de la publicación de la licitación del servicio de operación, mantenimiento y conservación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, prevista para este miércoles, 14 de enero, y que, según ha indicado, "va a garantizar un tratamiento del agua más eficiente y cumplir el compromiso del Gobierno regional de ayudar a los municipios en la depuración de sus aguas residuales, como marcan las normas europeas y las obligaciones con la sostenibilidad, el desarrollo y las generaciones venideras".

El importe base de la licitación, según ha indicado la consejera, es de 152 millones de euros y tendrá una duración de cuatro años con la posibilidad de uno más de prórroga. "Con ello no solo aseguramos devolver el agua a los cauces con la mayor garantía de sostenibilidad y salubridad sino también nos va a permitir la ampliación de las zonas de depuración de nuestra región", ha afirmado.

Todas estas Estaciones de Depuración de Aguas Residuales están integradas en zonas de depuración organizadas por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha que, con la nueva licitación, crecen un 12 por ciento hasta situarse en cinco; al igual que se contemplan las previsiones de crecimiento, tanto de población como industrial, en dichas zonas con un incremento de 18 por ciento, llegando a 1.834.266 habitantes equivalentes.

La consejera de Desarrollo Sostenible ha incidido en que, con este nuevo contrato de servicios, el Gobierno regional contempla un alcance más amplio, puesto que además está previsto que en los próximos cuatro años se incorporen a las zonas de depuración, las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales que están proyectadas, ha informado la Junta en un comunicado.

De hecho, ha recordado, que este año, se van a finalizar y poner en marcha las nuevas depuradoras de Tobarra, Alcaraz y San Pedro, en la provincia de Albacete; la de San Clemente-El Provencio en Cuenca; las de Uceda, Brihuega y Chiloeches en Guadalajara; y las de Quero y El Toboso y Los Yébenes, en la provincia de Toledo.

También ha explicado que se iniciarán las obras de las depuradoras de Tarancón, Torrenueva, El Robledo, Cobisa, Argés, Sonseca y Pedro Muñoz; y se licitarán otras siete en las provincias de Albacete y Toledo, en concreto, las de La Gineta, Mahora, La Guardia, Recas, Seseña Viejo, La Puebla de Almoradiel y La Villa de Don Fadrique.

Por último, ha informado que la nueva licitación comprende la prestación del servicio y mantenimiento de 265 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales distribuidas en esas cinco zonas de depuración, que se han dividido en una decena de lotes para su adjudicación. En la actualidad, ha concluido, "depuramos 53 millones de m3 de aguas residuales al año".