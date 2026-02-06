C-LM celebrará la PAU los días 8, 9 y 10 de junio en primera convocatoria y 29, 30 de junio y 1 de julio en segunda

Archivo - Exámenes PAU. - UCLM - Archivo

TOLEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) se celebrará en Castilla-La Mancha los días 8, 9 y 10 de junio en primera convocatoria y los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en segunda convocatoria.

Así lo ha avanzado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante su intervención en el acto de entrega de los premios del concurso para la redacción del proyecto constructivo de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina, que ha presidido el responsable autonómico, Emiliano García-Page.

Pastor ha reconocido que "hay mucha expectación por parte del alumnado por saber cuándo se van a celebrar esas pruebas que finalmente son necesarias y justas para poder acceder a la universidad".

Igualmente, se ha referido a los más de 8.500 alumnos que estarán "expectantes" por conocer esta fecha, que hoy se resuelve "con la garantía de que en Castilla-Lanares estamos haciendo lo posible, trabajando día a día para reforzar el sistema universitario para que tengan oportunidades".

También, ha asumido, para que la universidad "no se entienda solamente como un acúmulo de edificios sino que dentro hay vida universitaria que genera muchísimas oportunidades para todos y cada uno de ellos".