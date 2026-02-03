C-LM cierra enero con 2.715 nuevos desempleados, un 2,32% más, hasta alcanzar los 119.523

Archivo - Una persona pasa frente a la fachada de una Oficina del SEPE. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

TOLEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.715 personas en el mes de enero en Castilla-La Mancha, hasta los 119.523 desempleados, lo que supone un aumento del 2,32% respecto al mes anterior, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de enero desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en enero la mayoría de veces en Castilla-La Mancha (28 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 10.838 parados, lo que supone un 8,3% menos.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 125 menos (-1.59%); Sin empleo anterior, 23 menos (-0.23%), mientras que se incrementó en Servicios, 2753 más (+3.28%); Agricultura, 101 más (+2.15%); Industria, 9 más (+0.09%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (86751), Industria (10320), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (4793), Construcción (7739), Sin empleo anterior (9920).

En cuanto a sexos, de los 119.523 desempleados registrados en enero, 77.966 fueron mujeres, 923 más (+1,2%) y 41.557, hombres, lo que supone un aumento de 808 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+2%).

En enero, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 390 parados menos que a cierre del pasado mes (-4%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 2.121 desempleados (+1,96%).

El paro subió en todas las provincias, siendo las mayores subidas en Toledo (+971), Ciudad Real (+660), Albacete (+447), Guadalajara (+385) y Cuenca (+252).

El paro aumentó en todas las comunidades respecto al mes pasado siendo Andalucía (+8.046), Madrid (+3.659) y Galicia (+3.113), excepto en Baleares en donde el desempleo se redujo en 1.260 personas y en Melilla con un descenso de 10 desempleados.

CONTRATACIÓN

En enero se registraron 44.124 contratos en Castilla-La Mancha, un 6,6% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 17.966 fueron contratos indefinidos, cifra un 4% inferior a la de enero del año anterior y 26.158, contratos temporales (un 8,3% menos).

Del número de contratos registrados en enero, el 59,28% fue temporal (frente a un 62,57% del mes anterior) y un 40,72%, indefinidos (el mes precedente fue un 37,43%).