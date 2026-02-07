C-LM emite un Es-Alert a los municipios ribereños del Río Bullaque y Guadiana en la provincia de Ciudad Real

El jefe del Gobierno autonómico, Emiliano García-Page, preside en Toledo, la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) en el Servicio 1-1-2 de Castilla-La Mancha. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (PRICAM), ha enviado (a las 10.15 horas), un mensaje del sistema Es-Alert a todas las localidades próximas del cauce del río Bullaque, así como a los municipios aguas abajo del Guadiana desde la confluencia con aquel, debido al aumento del caudal por el desembalse del pantano de la Torre de Abraham; dentro de la provincia de Ciudad Real.

Así se ha trasladado tras la primera reunión del Comité Asesor del PRICAM en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), que ha estado presidida por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, en las instalaciones del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias del 1-1-2 de Castilla-La Mancha.

También han participado en la misma, entre otros muchos miembros del Comité Asesor, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en representación de la Dirección del Plan; la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido; el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez; el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; representantes de los CASP (Comité de Análisis de Seguimiento Provincial) de las cinco provincias, AEMET y Confederaciones Hidrográficas del Tajo y del Guadiana.

Ruiz Molina ha recordado que actualmente el PRICAM se encuentra activado en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, marco en el que se ha enviado este segundo Es-Alert a municipios de la provincia de Ciudad Real, concretamente a seis: Porzuna, El Robledo, Piedrabuena, Luciana, Puebla de Don Rodrigo y Arroba de los Montes.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha remarcado que esta decisión se ha adoptado para lanzar a la ciudadanía un mensaje de prevención y precaución ante las previsiones de lluvia para las próximas horas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET); lo que puede contribuir al aumento del volumen del agua embalsada y a los consiguientes desembalses, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Igualmente, y en base a la información trasladada por las Confederaciones del Tajo y del Guadiana, existe "cierta tranquilidad" al no preverse que los desembalses tengan afectación a los núcleos de población.

Tras esta nueva reunión de seguimiento y evolución del episodio meteorológico, el consejero ha puesto en valor la coordinación entre las distintas administraciones, autonómica, nacional y locales, para trabajar en las 111 incidencias que han sido registradas desde que se activó el PRICAM el pasado jueves, 5 de febrero; apostillado que "ninguno de carácter relevante" y con un número mayoritario concentrados en la ciudad de Talavera de la Reina.

Para finalizar, Ruiz Molina ha remarcado que esta nueva reunión ha sido "muy provechosa" en el sentido de que se ha analizado la situación de cada una de las provincias con los distintos representantes de los Comités de Análisis y Seguimiento Provinciales, y se ha puesto en común esa "cierta normalidad" y el mensaje de prevención por si fuera necesario utilizar medios extraordinarios para solventar las incidencias y que, de ese modo, se reduzcan sus efectos lo máximo posible.

SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN Y COORDINACIÓN DE RECURSOS

La activación del PRICAM en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, implica que el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 coordina y colabora con los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos para que estos puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante la situación de emergencia.

La evolución de los hechos, así como las incidencias que se produzcan y vayan llegando al Servicio de Emergencias 1-1-2, serán valoradas por la Dirección del Plan con el fin de ir adaptando el nivel de respuesta en cada momento.

La activación del PRICAM se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia.

CONSEJOS A LA CIUDADANÍA ANTE EL TEMPORAL

Consulte la información oficial sobre el estado del tráfico y las carreteras para comprobar si su itinerario se encuentra afectado por alguna incidencia y circule por vías principales.

No estacione a la orilla de los ríos o en cauces de barrancos, ramblas, torrentes y sus puentes, ni cerca de ellos, ni en zonas inundables.

En caso de que el aguacero le sorprenda conduciendo en la carretera, no atraviese con su vehículo los tramos que estén inundados. La fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el turismo.

También es importante localizar los puntos más altos de la zona donde se encuentre, ya que puede necesitar dirigirse a ellos en caso de posible inundación.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 1-1-2, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.