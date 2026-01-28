C-LM supera las 320 incidencias, protagonizadas por el viento y la nieve

Camiones detenidos en Guadalajara a consecuencia de las nevadas. - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las incidencias ocurridas en toda Castilla-La Mancha durante este miércoles a causa del paso de la borrasca 'Kristin' han superado las 320, después de que entre las 14.00 y las 16.00 horas se hayan producido otras 79, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

En concreto, se han producido 17 en Albacete, 33 en la provincia de Ciudad Real, 13 en la de Toledo y 16 en la de Cuenca. Guadalajara no suma ningún incidente en este tramo horario. En total, a lo largo del día se ha producido 18 incidencia en Albacete, 139 en Ciudad Real, 61 en Cuenca, 49 en Guadalajara y 61 en Toledo.

Estas mismas fuentes indican que las incidencias en las provincias de Cuenca y Guadalajara son consecuencia de la nieve, mientras que en Toledo y Ciudad Real el viento es el responsable de los incidentes ocurridos.

Así, han destacado la fuerte presencia del viento en la provincia ciudadrealeña, en la que han volado gran cantidad de tejados, tejas, postes, cableado o señales, afectando a gran cantidad de localidades pero con especial presencia en la propia capital, Tomelloso, Valdepeñas, Manzanares, Alcázar de San Juan o Daimiel, entre otros.

Asimismo, aunque no está cortada, la autovía A-4 está afectada en algunos puntos de la provincia por desprendimiento de ramas de árboles y carteles.

Del mismo modo, indican que no hay personas heridas hasta el momento por todas estas incidencias.

AVISOS EN CARRETERAS

Por su parte, la DGT ha informado a través de su cuenta de X que hay nivel amarillo por nevada en Cuenca, en la N-320 desde el kilómetro 134 al 270 en ambos sentidos a la altura de La Melgosa; en la N-330 desde el kilómetro 239 al 261 ambos sentidos en Landete y en la N-420 desde el kilómetro 525.19 al 541.2 ambos sentidos en Casas Nuevas.

En Guadalajara, según la información de la DGT, hay nivel amarillo en la N-320 desde el kilómetro 270 al 196 ambos sentidos en Iriepal y nivel amarillo en la A-2 desde el kilómetro 60 al 139 ambos sentidos en Taracena.

Asimismo, la Dirección General de Tráfico indica que hay embolsamientos de camiones en la carretera A-4 en Ocaña y la A-5 en Santa Cruz de Retamar, en la provincia de Toledo, así como en la A-3 en Almarcha (Cuenca).