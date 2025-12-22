Las loteras celebran el quinto repartido en el barrio obrero de Los Mantantiales (Guadalajara), con el 77.715

Guadalajara reparte suerte con un quinto premio - EUROPA PRESS / RAFA MARTÍN

GUADALAJARA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La suerte ha querido detenerse este año en la provincia de Guadalajara de la mano del número 77.715, uno de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que ha dejado alegría en el barrio obrero de Los Manantiales de la capital alcarreña, donde se ha vendido al menos una serie completa, y al menos varios décimos en la localidad de Brihuega.

En la administración de Los Manantiales, la noticia se ha vivido con especial emoción. Sus responsables, María de los Ángeles Tejedor, junto a sus hijas Arantxa Montes y Ruth Montes, no podían contener la alegría al confirmar en directo que el número premiado había salido de su ventanilla.

"Hemos oído el número de fondo y nos ha empezado a sonar muchísimo. En cuanto lo hemos comprobado, hemos saltado de alegría y la verdad, hemos dejado un poco a la gente para celebrarlo todos juntos", ha reconocido entre risas.

El premio tiene un sabor especial para este negocio familiar, que lleva 14 años abierto y que, pese a haber repartido otros premios importantes, nunca antes había dado suerte en el sorteo de Navidad.

"Muy feliz, muy feliz, porque llevamos mucho tiempo en esto y ya apetecía que llegara", confesaba una de las hermanas. Al menos una serie completa del 77.715 fue vendida íntegramente por ventanilla, décimo a décimo, lo que hace prever que el premio esté muy repartido entre vecinos del barrio, una zona humilde y de clientela fiel, decían.

"Este es un barrio de gente de siempre y la verdad es que este dinero viene muy bien", han subrayado las loteras, que ya han empezado a recibir felicitaciones de numerosos vecinos. El número premiado llegó a Guadalajara gracias a un intercambio con una administración de Elda (Alicante), una práctica habitual entre administraciones para diversificar números.

"Todos los años quedamos con compañeros de toda España, nos ayudamos unos a otros y esta compañera de Elda nos ha dado un buen número", explicaban, avanzando que no tardarán en llamarla para darle las gracias. Además, el 15, una de las terminaciones más demandadas, se vendió hasta el último momento.

"Es un número que siempre te pide la gente, como el 13 o el 69. El último décimo se vendió casi a última hora", ha remarcado. Mientras los agraciados aún no han dado la cara, la ilusión ya se ha instalado tanto en Los Manantiales como en Brihuega, donde también ha caído este quinto premio, dejando un pellizco de fortuna y muchas sonrisas en una Navidad que ya no se olvidará en la provincia de Guadalajara.