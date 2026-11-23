Presentación de la gala benéfica de Manos Unidas en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara acogerá el próximo 11 de diciembre, a las 19.30 horas, la gala benéfica de Manos Unidas, que incluirá la representación de 'El Imitador', un espectáculo escrito e interpretado por Julián Fontalvo.

La recaudación se destinará a apoyar la labor de cooperación al desarrollo de la organización, que este año centra su atención en un proyecto de acceso al agua potable y promoción de la agroecología en comunidades campesinas de la Amazonía ecuatoriana.

La iniciativa, presentada este lunes por la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; el delegado-presidente de Manos Unidas en la provincia, Agustín de Diego, y el propio artista, permitirá contribuir a la labor de la ONG en las provincias de Orellana y Sucumbíos, en el norte de Ecuador.

El proyecto contempla la mejora de los sistemas de aprovechamiento del agua, la capacitación frente al cambio climático y el impulso de alternativas de producción agrícola familiar y ecológica.

Según ha explicado De Diego, la actuación cuenta con un presupuesto de 81.515 euros y beneficiará directamente a 446 personas, de las que 215 son mujeres y 261 hombres, además de tener un impacto indirecto en más de 800 personas.

El proyecto ya está aprobado y en marcha, ha precisado el responsable provincial de Manos Unidas.

La intervención se desarrolla en una zona marcada por la extracción petrolífera, en la que conviven comunidades con importantes diferencias económicas y donde, según ha explicado De Diego, alrededor de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza absoluta.

Las familias beneficiarias pertenecen a comunidades campesinas que cultivan productos como café, maíz, cacao y arroz, y crían animales de granja.

El delegado provincial ha explicado que Manos Unidas trabaja en estos territorios a través de socios locales, que identifican las necesidades, estudian la viabilidad de las actuaciones y colaboran en su desarrollo.

Asimismo, ha enmarcado esta iniciativa en la campaña de la organización para 2026, bajo el lema 'Declara la guerra al hambre', con la que busca romper el círculo entre hambre, pobreza y conflicto.

En este sentido, ha señalado que la desigualdad constituye un caldo de cultivo para la violencia y ha defendido la importancia de impulsar proyectos que permitan a las comunidades mejorar sus condiciones de vida y avanzar hacia una mayor autonomía.

Por su parte, Guarinos ha animado a los vecinos de Guadalajara a participar en la gala y ha destacado que la iniciativa "une cultura, solidaridad y cooperación al desarrollo".

La alcaldesa ha subrayado que la actuación permitirá acercar recursos y oportunidades a familias que viven a miles de kilómetros y ha defendido la importancia de apoyar proyectos que, además de atender necesidades básicas como el acceso al agua, contribuyen a que sus beneficiarios puedan desarrollar sus propios medios de vida.

La regidora ha agradecido también la labor de Manos Unidas, organización que lleva cerca de siete décadas trabajando en proyectos de cooperación, y ha destacado la colaboración del Ayuntamiento con este tipo de iniciativas solidarias.

Por último, Julián Fontalvo ha expresado su satisfacción por representar el espectáculo en Guadalajara y ha destacado que hacerlo en el marco de una iniciativa solidaria lo convierte en algo "más especial".

'El Imitador' es una propuesta unipersonal que combina teatro y música, con alrededor de 70 imitaciones de artistas masculinos y femeninos del pop y el rock.

Así, el artista ha explicado que las canciones se integran en una historia que aborda cuestiones como la identidad, el éxito, el fracaso y la búsqueda de los sueños.

Una propuesta que ha llevado también a escenarios internacionales, como Nueva York, y que, según ha señalado, conecta con públicos de distintos países a través de la música y las emociones.