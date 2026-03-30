Los menores con medidas de protección en C-LM han aumentado un 22,33% el último año, según Aldeas Infantiles

Aldeas Infantiles alerta de un aumento el número de niños y adolescentes en el sistema de protección en España, que supera los 55.000. - ALDEAS INFANTILES

MADRID/TOLEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles ha alertado de que el número de niños y adolescentes con medidas de protección en España ha aumentado en el último año hasta los 55.010 en 2024, un 5,85% más frente a los 51.972 registrados en 2023, según el Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia, que indica que en el caso de Castilla-La Mancha el aumento ha sido de un 22,33%.

Ante estas cifras, Aldeas Infantiles ha reclamado "reforzar las políticas públicas" que eviten la separación de padres e hijos, como ha expresado este lunes la ONG en un comunicado.

Según los últimos datos, el acogimiento residencial ha superado por primera vez al familiar, que representa el 55% frente al 45% del año anterior. En términos absolutos, se contabilizaron 19.977 acogimientos residenciales --lo que supone un incremento del 14,34%-- frente a 16.486 acogimientos familiares, cuyo aumento ha sido del 1,21%. El resto de los casos se encontraban en estudio y/o con una medida de apoyo previa a la determinación de la opción más adecuada.

Dentro del acogimiento familiar, predominan las familias extensas --con vínculo biológico con el menor--, que representan el 64% del total, frente al 36% de familias ajenas. Por tipo de medida, los acogimientos permanentes (67%) continúan siendo los más habituales. Según la ONG, el boletín incorpora además por primera vez datos sobre acogimiento familiar especializado, con 385 casos registrados.

A nivel territorial, las comunidades que más han incrementado el número de menores atendidos son Baleares (+62%), Melilla (+22,46%), Castilla-La Mancha (+22,33%) y Galicia (+20,26%), mientras que los mayores descensos se registran en La Rioja (-24,63%), Ceuta (-23,85%) y Asturias (-18,73%).

Asimismo, Aldeas Infantiles ha manifestado especial preocupación por la situación de los niños más pequeños. Según las cifras, a cierre de 2024, casi un 20% de los menores de seis años con medida de protección permanecían en acogimiento residencial, a pesar de que la Ley de Protección Jurídica del Menor establece que deben crecer en un entorno familiar. En concreto, 589 niños de entre 0 y 3 años y 653 de entre 4 y 6 años se encontraban en este tipo de recursos.

Por otro lado, el número de menores migrantes no acompañados también ha experimentado un incremento, pasando de 5.869 en 2023 a 8.214 en 2024. La gran mayoría (97%) se encuentra en acogimiento residencial, frente a un 3% en acogimiento familiar. Este grupo representa ya el 22,72 % del total de menores en el sistema de protección.

Sin embargo, la organización ha lamentado la ausencia de datos sobre grupos de hermanos en acogimiento conjunto en el boletín del Ministerio y ha reclamado "mayores recursos para garantizar que no separarlos sea una prioridad efectiva dentro del sistema de protección".

APOYO A EXTUTELADOS

Además, el boletín recoge por primera vez datos sobre jóvenes extutelados que reciben apoyo. A 31 de diciembre, 7.815 jóvenes contaban con algún tipo de acompañamiento tras cumplir los 18 años. De ellos, el 86,4 % procedían de acogimiento familiar y solo el 13,6 % de acogimiento residencial.

En cuanto a los recursos disponibles, destaca el papel de las entidades colaboradoras: de las 2.881 plazas de alojamiento para jóvenes, solo 16 son de titularidad pública. Además de alojamiento, estas ayudas incluyen prestaciones económicas directas, y programas de apoyo psicológico, jurídico o de orientación laboral.

Aldeas Infantiles SOS subraya la importancia de acompañar a estos jóvenes más allá de los 18 años, ya que afrontan una transición a la vida adulta temprana, especialmente compleja y, en muchos casos, sin una red familiar de apoyo.

En 2025, Aldeas Infantiles SOS acompañó a 1.141 jóvenes tras salir del sistema de protección, hasta lograr su plena integración en la sociedad. Además, la organización ofreció un entorno familiar protector a 1.430 niños, niñas y adolescentes que habían perdido el cuidado parental en España: 433 en programas de acogimiento residencial; 897 en acogimiento familiar; 48 en residencias de jóvenes menores de 18 años; 45 en programas de primera acogida y valoración y 7 en programas especiales.