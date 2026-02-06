El Museo Municipal de Albacete acogerá el 14 de marzo el IV Ciclo 'Inusual' de Literatura Insólita

Cartel ciclo INUSUAL Albacete - AY ALBACETE

ALBACETE 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El próximo 14 de marzo, el Museo Municipal de Albacete será escentario del IV Ciclo 'Inusual' de Literatura Insólita. Un evento que contará con puertas abiertas y entrada gratuita, que en esta edición está dedicado en esta ocasión al movimiento romántico, abordado desde una perspectiva literaria, cultural y artística, con especial atención al nacimiento del mito moderno de Frankenstein.

La presentación del evento ha corrido a cargo de la concejala de Cultura, Elena Serrallé, acompañada por uno de los organizadores del ciclo, Eduardo Moreno, y el diputado provincial Francisco García, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Serrallé, ha valorado que en su IV edición, este ciclo se consolida como un "referente de la literatura de género y de la creación cultural contemporánea".

"Inusual es un proyecto que nació desde lo municipal y que demuestra cómo la colaboración entre el Ayuntamiento y el tejido cultural de la ciudad puede dar lugar a propuestas sólidas, reconocibles y con proyección nacional", ha señalado.

En este sentido, Serrallé ha agradecido a Eduardo Moreno, organizador de este ciclo, junto con Ana Martínez Castillo y Rosa Aguilera, su pasión y esfuerzo para hacer posible que 'Inusual' se siga celebrando en nuestra ciudad año tras año.

La concejala ha asegurado que "desde el Ayuntamiento de Albacete defendemos una cultura pública, accesible y diversa, que no se limite al entretenimiento, sino que contribuya a construir una ciudad más creativa, inquieta y con identidad propia", señalando que "Inusual se ha consolidado ya como una cita imprescindible dentro de la programación cultural de Albacete y se ha consolidado como una herramienta de proyección literaria y dinamización creativa" para nuestra ciudad.

De su lado, Francisco García ha felicitado expresamente a la Asociación Cultural Gemela Malvada y a su director por el trabajo que hay detrás de esta iniciativa y por el potencial que tiene para la provincia, y ha subrayado que se trata de "una propuesta cultural diferente, valiente y con identidad propia".

Se trata, como ha explicado García, de ofrecer "un espacio de encuentro, que se sale de los márgenes habituales y roza lo inesperado", apuntando que "nace del deseo de conversar, encontrarnos y de dar la opción a la ciudadanía de que disfrute de una cultura libre, escuchando voces diversas".

PROGRAMACIÓN IV CICLO INUSUAL DE LITERATURA INSÓLITA

Según ha señalado Elena Serrallé, el Ciclo Inusual de Literatura Insólita, organizado por la Asociación Cultural Gemela Malvada y el Ayuntamiento de Albacete, y patrocinado por La Marteña, Popular Libros y Globalcaja.

Las actividades del ciclo principal se desarrollarán durante toda la jornada del sábado 14 de marzo, en horario de 10.30 a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, en el salón de plenos del Museo Municipal de Albacete, situado en la Plaza del Altozano, con entrada libre hasta completar aforo.

La jornada comenzará con una charla del escritor e investigador Antonio Ballesteros, centrada en el origen romántico del mito de Frankenstein. A continuación, el académico Pere Parramón ofrecerá una ponencia sobre los abismos románticos del arte fantástico. En la sesión de tarde, la escritora Laura Blázquez abordará la figura de Erzsébeth Báthory, la condesa sangrienta, a través de una charla dedicada a la Hungría más oscura y legendaria. Posteriormente, la escritora y Premio Nacional de las Letras Cristina Fernández Cubas presentará su último libro, Lo que no se ve, acompañada por la escritora Gemma Solsona.

Tras la presentación literaria, tendrá lugar la grabación del programa de Radio Castilla-La Mancha 'El dragón invisible', conducido por el periodista y divulgador Jesús Ortega, quien estará acompañado por los escritores e investigadores David Roas y Antonio Ballesteros, con quienes se realizará un recorrido por la célebre reunión de Villa Diodati en 1816, considerada el origen del monstruo moderno. La jornada concluirá con la dramatización de un relato de terror a cargo del actor José Zafrilla.

PROGRAMACIÓN II EDICIÓN 'VELADAS INUSUALES'

Junto al ciclo Inusual, Albacete acogerá la II edición de las 'Veladas Inusuales'. Una serie de encuentros que se desarrollarán a lo largo de todo el año y que refuerzan la continuidad de esta propuesta cultural, organizadas por la Asociación Cultural Gemela Malvada y la Diputación de Albacete, y cuentan con el apoyo y patrocinio de la Biblioteca Municipal, el Museo del Niño, EA! Teatro y Globalcaja.

Las Veladas Inusuales darán comienzo el lunes 3 de marzo, a las 19.00 horas, con la inauguración de la exposición pictórica Parasomnias, del artista Pedro Tornero, que podrá visitarse del 3 al 27 de marzo en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal Parque Abelardo Sánchez, situada en la calle Pedro Simón Abril, nº 16.

La segunda Velada tendrá lugar el sábado 11 de abril, a las 19.00 horas, en el Salón de la Diputación, donde el escritor y divulgador Jesús Callejo impartirá una charla titulada Misterios literarios, seguida de la representación Radioteatros de terror y misterio a cargo del grupo del Taller de Radioteatro de la Universidad Popular.

El tercer encuentro se celebrará el viernes 15 de mayo, a las 18.00 horas, en el Museo del Niño, con la presentación del libro La historia que jamás desee escribir, de la autora Chus Sánchez. Esta actividad contará con un aforo limitado a 20 personas, por lo que será necesaria reserva previa.

El viernes 5 de junio se ha programado una ruta por el Albacete más misterioso, de la mano de los investigadores Fernando Rosillo y José Martínez, con un recorrido por algunos de los enclaves más enigmáticos de la ciudad, como la Marquesa de la mano cortada, el pasaje de Lodares o la conocida como plaza de los aparecidos. Esta actividad tendrá un aforo limitado a 40 personas y requerirá reserva previa.

La programación se cerrará los días miércoles 28 y jueves 29 de octubre, a las 21.00 horas, en EA! Teatro, con la representación de la Noche de Ánimas, en dos pases y con entrada gratuita previa reserva. En esta ocasión se pondrá en escena la obra Mis terrores favoritos, escrita por Eduardo Moreno Alarcón e interpretada por el grupo Santa Compaña.

La entrada será libre y sin inscripción para todas las actividades del Ciclo Inusual y las Veladas Inusuales hasta completar aforo, salvo en aquellas actividades con limitación de plazas.